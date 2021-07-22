Hacılar, veda tavafı yaptı - Son Dakika

Hacılar, veda tavafı yaptı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan hacılar, şeytan taşlamanın ardından Kabe'de veda tavafı yaptı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan hacılar, şeytan taşlamanın ardından Kabe'de veda tavafı yaptı. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan hacılar, haccın farzlarını yerine getirdi. Mina'daki Cemarat bölgesinde şeytan taşlamasını tamamlayan hacılar, Kabe'de veda tavafı yaptı. Hacılar, Covid-19'a karşı sıkı önlemler altında tavaflarını gerçekleştirdi. Öte yandan, Covid-19 nedeniyle hac ibadeti için bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmezken, Suudi Arabistan'da yaşayan 60 bin kişiye hac izni verilmişti. - MEKKE

Son Dakika

Suç örgütü lideri Sedat Peker iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor

Son Dakika! Bakan Soylu, 'baraj patlaması' iddialarını yalanladı: Artvin'deki sele patlayan barajın neden olduğu iddiaları doğru değil

İyi gün değil, kötü gün dostu oldular! Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır Muslera'ya sahip çıktı

Genç mankeni öldüresiye döven Mücahit İsmail Ayta, "Erkeklerle nispet yaptı" diyerek kendini savundu

Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı

Maç bitti, eleştirilerin sonu gelmedi! "Benim için zor geceydi" paylaşımı yapan Muslera'ya Galatasaray'dan destek geldi

Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır

Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu