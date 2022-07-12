Hacılar, veda tavafı yaptıKabe'ye hüzünlü vedaŞeytanı 3. gün de taşlayan hacılar Mekke'yi terk etmeye başladı - Son Dakika
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Hacılar, veda tavafı yaptıKabe'ye hüzünlü vedaŞeytanı 3. gün de taşlayan hacılar Mekke'yi terk etmeye başladı

12.07.2022 03:07

- Hacılar, veda tavafı yaptı Kabe'ye hüzünlü veda Şeytanı 3. gün de taşlayan hacılar Mekke'yi terk etmeye başladı Dünyanın dört bir yanından gelen 899 bin 353 hacının manevi yolculuğu sona eriyor.

- Hacılar, veda tavafı yaptı

Kabe'ye hüzünlü veda

Şeytanı 3. gün de taşlayan hacılar Mekke'yi terk etmeye başladı

MEKKE - Dünyanın dört bir yanından gelen 899 bin 353 hacının manevi yolculuğu sona eriyor. Bugün 3. olarak, son defa şeytan taşlayan hacılar Veda Tavafının yaparak ülkelerine dönmeye başlıyor.

Güzel hatıralar ve güçlenen imanla, İslam'ın beşinci şartını tamamlayan hacılar, gözyaşları ve minnetle mutluluklarını dile getirdiler.

Dönüş hüznü kaplayan hacılar, hem hacı olmanın mutluluğu hem de ayrılık hüznünü bir arada yaşıyor.

Genel İstatistik Kurumu'na göre, Suudi vatandaşları ve sakinleri de dahil olmak üzere hicri 1443 yılı hacı sayısı 889 bin 353 olarak açıklandı.

Bu Hac sezonu boyunca, Hac ve Umre Bakanlığı'nın gözetiminde çalışan 13 devlet kurumundan oluşan entegre bir ekip, sürecin mümkün olduğunca sorunsuz ilerlemesini sağlamak için hacıların hareketini ve ulaşımını sağladı.

Gönüllüler, Suudi izciler, Suudi güvenlik yetkilileri, sağlık çalışanları ve diğer birçok hükümet ve özel sektör kuruluşu, hacılara hizmet vererek ve menasikleri kolaylıkla ve rahatlıkla gerçekleştirmelerine yardımcı olarak, Hac sezonunun başarılı geçmesine yardımcı olduklarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, bu Hac sırasında halk sağlığını etkileyebilecek herhangi bir salgın hastalık olmadığını açıkladı. Ayrıca Hac planlarının sıkıntısız ve güvenli bir şekilde yürütüldüğünü doğruladı.

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Hacılar, veda tavafı yaptı Hacılar, veda tavafı yaptı Hacılar bayramın ikinci gününde Kabe'yi tavaflarına devam etti Hacılar bayramın ikinci gününde Kabe'yi tavaflarına devam etti
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar, veda tavafı yaptıKabe'ye hüzünlü vedaŞeytanı 3. gün de taşlayan hacılar Mekke'yi terk etmeye başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacılar, veda tavafı yaptıKabe'ye hüzünlü vedaŞeytanı 3. gün de taşlayan hacılar Mekke'yi terk etmeye başladı - Son Dakika
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