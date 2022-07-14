HACILAR YURDA DÖNMEYE BAŞLADI

HAC ibadeti için Suudi Arabistan'da bulunan Türk hacılar yurda döndü. Hacılar İstanbul Havalimanı'nda aileleri tarafından gözyaşlarıyla karşılandı.

Suudi Arabistan'da hac vazifelerini yerine getiren 38 bine yakın hacıdan ilk grup uçakla Cidde'den İstanbul'a geldi. Hacılar kendilerini karşılamak için İstanbul Havalimanı'na gelen yakınlarıyla hasret giderirken, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Hacıların yanlarında ikram edilmek üzere zemzem suyu ve hurmanın yanı sıra çeşitli hediyelik eşyalar getirdiği görüldü. Kutsal topraklarda bulunan Türk hacıların dönüşü önümüzdeki günlerde de sürecek.

'MUTLUYUZ GURURLUYUZ'

Kurtsal topraklardan dönen ilk kafilede yer alan Mehmet Veysel Karaçelik, "Hem hüzünlüyüz hem de çok mutluyuz. Ülkemize, vatanımıza çocuklarımıza geldik. 10 sene bekledik iki yıl da pandemi vardı 12 senedir bekliyorduk. Hacca gitmek isteyenlere de bir an önce gitmelerini tavsiye ederim. Orası genç insanların gitmesi gereken bir yer" diye konuştu. Rukiye Karaçelik ise "Çok duygulu ve mutluyuz. Türkiye'ye geldik ailemize kavuşacağız. Her şey çok güzeldi. Kesinlikle genç gidilsin" dedi. 14 yıllık bekleyişin ardından kutsal topraklara gittiğini dile getiren Abdurrahman Bozkurt, "Kutsal topraklara gidip geldik. Allah herkese nasip etsin. Oraya gidince gençken gidilmesi gerektiğini anladık. 14 senedir bekliyordum" şeklinde konuştu.