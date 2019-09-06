Son Dakika Haberleri: Hacımercan HES'te türbinlerin montajı başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Hacımercan HES'te türbinlerin montajı başladı

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 3 HES'ten birisi olan Hacımercan HES'te türbin montajının başlandı.

Hacımercan HES'te türbinlerin montajı başladı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 3 HES'ten birisi olan Hacımercan HES'te türbin montajının başlandı.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SASKİ tarafından şehre kazandırılan Akçay Barajı Projesi kapsamında inşa edilen 3 HES'ten birisi olan Hacımercan HES'te türbin montajının başladığını açıkladı. Hızırilyas HES'te türbin montajlarının tamamlandığını ve santral binasının son şeklini almak üzere olduğunu hatırlatan Başkan Yüce, "Hacımercan HES'te ise türbin montajımız başladı. Şu anda bu konuda uzman ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yenilenebilir enerji üretim kapasitemize ciddi bir katkı sunacak Hacımercan HES'te 3 türbin yer alacak. Bunlardan her biri 2.8 megavat kurulu güce sahip olacak iki türbin yılda toplam 22 milyon 400 bin kilovat elektrik üretecek. Bir adet türbin ise 0,21 megavat kurulu güç ile yılda 840 bin kilovat elektrik üretecek. Böylelikle Hacımercan HES'te toplam 5,8 megavat kurulu güce sahip bir yenilenebilir enerji kaynağı oluşturacağız. İnşa çalışmalarının sürdüğü İkramiye HES'te de kısa süre içerisinde türbin montajına başlamayı hedefliyoruz. Doğa dostu yatırımlarla tükettiğini üreten bir şehir olmak için yenilenebilir enerjiye yönelik tüm potansiyelleri değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, HES, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmaris açıklarında demirleyen süper lüks yata 470 bin litre yakıt ikmali yapıldı
Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'u piyasaya sürdü İçişleri Bakanı Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili talimat verdi Ekrem İmamoğlu, araçların toplandığı alanda konuşma yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:52:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hacımercan HES'te türbinlerin montajı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]