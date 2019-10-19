Son Dakika Haberleri: Hacire Ana terörden kurtardığı oğlunu evlendirdi
Son Dakika Genel Hacire Ana terörden kurtardığı oğlunu evlendirdi

Hacire Ana terörden kurtardığı oğlunu evlendirdi

1 saat önce

Hacire Ana terörden kurtardığı oğlunu evlendirdi HDP önünde eylem yaparak annelere öncülük eden Hacire Akar, kurtardığı oğlunu evlendirdi Düğüne İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu da katıldıDİYARBAKIR - 22 Ağustos tarihinde oğlunun HDP'liler tarafından...

Hacire Ana terörden kurtardığı oğlunu evlendirdi

HDP önünde eylem yaparak annelere öncülük eden Hacire Akar, kurtardığı oğlunu evlendirdi

Düğüne İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu da katıldı

DİYARBAKIR - 22 Ağustos tarihinde oğlunun HDP'liler tarafından dağa götürüldüğünü iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan ve çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan annelere öncülük eden Hacire Akar, oğluna kavuşmasın ardından bugün düğününü yaparak mürüvvetini de gördü. Düğüne İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu da katıldı.

Merkez Sur ilçesi soğanlı köyünde oturan anne Hacire Akar oğlu Mehmet Akar'ı teröre kurban vermemek için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 24 Ağustos günü sonuç vermiş ve oğlunu azmiyle terörün pençesinden kurtarmıştı. Bugün merkez Sur ilçesi Soğanlı köyünde oğlu Mehmet Akar ve gelini K.T.'nin düğünü yapıldı. Soğanlı köyünde gerçekleşen düğüne İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu, hayırlı olsun dileklerinde bulunduktan sonra köyden ayrıldı.

Hacire Ana terörden kurtardığı oğlunu evlendirdi

Halkların Demokratik Partisi, Basri Güzeloğlu, Hacire Akar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:23 Kaynak: İHA
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