Hacire Hemşire, Dicle Nehri Kenarında Ölü Bulundu

HACİRE HEMŞİRE TOPRAĞA VERİLDİ Batman
'ın Hasankeyf
ilçesinde, dün Dicle
Nehri kenarında cesedi bulunan ve vücudunda darp izleri olan hemşire Hacire Arıca'nın cenazesi, Batman Bölge Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Yakınları tarafından mezarlığa getirilen 1 çocuk annesi Hacire Arıca'nın cenazesi, burada kılınan namaz sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.
BABASI: KIZIMIN HİÇBİR GÜNAHI YOKTU
Hacire Arıca'nın babası Mehmet Akgül
, kızının işsiz olan damadı Burhan Arıca ile sorunları olduğunu söyledi. Akgül, "Kızım
5 yıldır sağlık sektöründe çalışıyordu. Eşiyle sorunları vardı. Kızımdan sürekli kredi çekmesini istiyordu. İki gündür her yerde arıyorduk. Batman polis teşkilatı ve savcılardan ricamız; katilin bir an önce yakalanması. Kızımın hiçbir günahı yoktu. Olayın aydınlatılmasını istiyorum. Kocası sürekli kızımdan kredi çekmesini istiyordu. Çok borçlanmıştı" dedi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, cinayeti işlediği iddia edilen Burhan Arıcı'nın yakalanması için çalışma başlattı.