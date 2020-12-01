Hacıtufan'a 35 bin metrekare üstyapı - Son Dakika

Hacıtufan'a 35 bin metrekare üstyapı

01.12.2020 11:40
Hacıtufan'a 35 bin metrekare üstyapı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Hacıtufan Mahallesi'nde 9 kilometrelik altyapı çalışmasını tamamlamasının ardından 35 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işine başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Hacıtufan Mahallesi'nde 9 kilometrelik altyapı çalışmasını tamamlamasının ardından 35 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işine başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje ile Kula'nın Hacıtufan Mahallesi'nde altyapı dönüşümü tamamlandı. Mahallede ilk olarak 5 kilometre içme suyu, 4 kilometre de kanalizasyon hattı döşendi. Altyapı çalışmalarının ardından 35 bin metrekarelik üstyapı işine de başlandı. Çalışmalar tamamlandığında Hacıtufan'ın da merkez mahallelerden farkı kalmayacak. - MANİSA

Hacıtufan'a 35 bin metrekare üstyapı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yatırım, Döşeme, Kula, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hacıtufan'a 35 bin metrekare üstyapı - Son Dakika


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