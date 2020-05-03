Hacivat ile Karagöz oyunu sokağa çıkma kısıtlamasında evlere taşındı - Son Dakika

Hacivat ile Karagöz oyunu sokağa çıkma kısıtlamasında evlere taşındı

Ramazan etkinliklerini evlere taşıyan belediye, tiyatro gösterilerini canlı yayınla vatandaşlarla buluşturuyor

KOCAELİ - Korona virüs önlemleri kapsamında Ramazan şenlikleri yapılmayacağının İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulmasının ardından Kocaeli'de, Darıca Belediyesi Ramazan şenliklerini evlere getirdi.

Korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan tedbir kararlarıyla birlikte ülkemizdeki bir çok etkinlikle birlikte Ramazan şenliklerinin düzenlenmesi de yasaklanmıştı. Alınan bu kararın ardından vatandaşların evlerinde iyi vakit geçirmesi için proje geliştiren Darıca Belediyesi, Ramazan şenliklerini evlere taşıdı. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinlikler sosyal medya hesaplarından yapılacak canlı yayınlarla vatandaşlarla buluşturulacak. İlk olarak Türk tiyatro gösterisi Hacivat ile Karagöz oyununu vatandaşlarla buluşturan Darıca Belediyesi'nin yayını yüzlerce kişi tarafından takip edildi.

"İnsanlara biz nebze olsun moral olacak"

Konuyla ilgili açıklama yapan Tiyatro sanatçısı Bayram Gündoğdu, "Zor günlerden geçiyoruz. İnşallah bu zamanlar en erken şekilde biter, atlatırız, sağlıklı günlere kavuşuruz. Çok alışkın değiliz aslında. Canlı performansla oynamak her zaman daha iyidir. Seyirci ile temas halinde olmak her zaman daha iyidir. Ama en azından şuan yaptığımız bu oyun ve yapacağımız diğer oyunlar insanlara bir nebze olsun moral motivasyon olacak. Biz bugün Karagöz Hacivat oynadık. Geleneksel Türk tiyatrosunun öğelerinden biri Karagöz'dür. Onun dışında orta oyun var, meddah var, köy seyirlik oyunları var, kukla var. Biz bugün Karagöz-Hacivat yaptık. Umarım ekran başında izleyen seyirciler, anneler-babalar, çocuklar keyif almışlardır. Hem Ramazan geleneklerinin unutulmaması, geleneksel Türk tiyatrosunun unutturulmaması, yaşatılması çok önemli. Bu noktada biz çok eğlendik. Yıllardır hep seyirci karşısında yapardık bu etkinlikleri. Bugün kamera karşısında seyirciye ulaşmaya çalıştık" dedi.

"Eğlendirecek ve vakit geçireceğine inandığımız projeler yapıyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise yaptığı açıklamada, "Malum Kovid-19 sürecini sosyal medya üzerinden takip ediyoruz bizler Darıca Belediyesi olarak. Bugünde geçmişimizin tarihimizi yansıtan Hacivat-Karagöz ile birlikte gençlerimizin karşısına çıkacağız. Ramazan ayı içerisinde de Ramazan ayının manasına ve maksadına uygun projelerle sosyal medyada Darıca Belediyesi'nin resmi sayfalarında özellikle gençlerimizi, büyüklerimizi, çocuklarımızı eğlendirecek vakit geçireceğine inandığımız projelerle sosyal medya üzerinden belediyecilik anlayışımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Hem geleneklerimizi hem kültürümüze bağlı kalmak kaydıyla. Örf, adetlerimizi, geleneklerimizi yaşatmamız gerektiğine inancımızdan dolayı bugün Hacivat ve Karagöz etkinliğimizle vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız" ifadelerini kullandı.