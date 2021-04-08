Hacivat ile Karagöz'ü yaşatıyor - Son Dakika

İZMİT'te bilgisayar tamirciliği yapan Taner Mücahit İnan (26), çocukluğundan beri hayranlık duyduğu Hacivat-Karagöz oyununu yaşatmaya çalışıyor. İlkokul sıralarındayken başlayan Hacivat-Karagöz sevgisinin kendisini bu sanatı yapmaya ittiğini söyleyen İnan, daha önce sahnede yaptığı gösterilerini pandemi nedeniyle artık internet üzerinden yayınladığı videolarla gerçekleştiriyor. Kültür Bakanlığı ve Kocaeli İl Kültür Müdürlüğü ile birlikte çeşitli oyun projeleri yürüten İnan, en büyük hedefinin ise sanatını dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

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