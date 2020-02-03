Hacivat ve Karagöz büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Hacivat ve Karagöz büyük ilgi gördü

6 saat önce

Bayrampaşa Belediyesinin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında organize ettiği 'Hacivat ve Karagöz' etkinliği büyük ilgi gördü.

Hacivat ve Karagöz büyük ilgi gördü, System.String[]

Bayrampaşa Belediyesinin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında organize ettiği 'Hacivat ve Karagöz' etkinliği büyük ilgi gördü.


Bayrampaşa Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde çocukları, gölge oyunu 'Karagöz ve Hacivat' ile buluşturdu. Kültürel mirasa sahip çıkmak ve geleneksel değerleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Bayrampaşalı minik öğrenciler hem Hacivat ve Karagöz'ü tanıdı hem de doyasıya eğlendi.


"Zengin milli kültürümüzün önemli bir parçası"


Etkinliğe katılarak çocukların mutluluğuna ortak olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Zengin milli kültürümüzün önemli bir parçası olan Hacivat ve Karagöz'ü sevgili çocuklarımıza tanıtmak ve anlatmak amacıyla böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Geleneksel sanatlarımızı iyi öğrenmeli ve bunları gelecek nesillere doğru aktarmalıyız. Çünkü kültürel zenginliğimiz, geçmişi ve geleceği birbirine bağlayan en etkili köprüdür" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
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