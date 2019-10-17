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Son Dakika Güncel Hacivat ve karagöz'lü uyum eğitimi

Hacivat ve karagöz'lü uyum eğitimi

1 saat önce

Hacivat ve Karagöz'lü uyum eğitimiKırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Hoşbulduk' projesi kapsamında birinci sınıf öğrencilerin okula uyum sağlamaları için sınıflarda Hacivat ve Karagöz gösterisi yapılıyor.

Hacivat ve Karagöz'lü uyum eğitimi

Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Hoşbulduk' projesi kapsamında birinci sınıf öğrencilerin okula uyum sağlamaları için sınıflarda Hacivat ve Karagöz gösterisi yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl eğitime başlayan öğrencilerin, okula uyum sağlamaları için 'Hoşbulduk' projesi hazırladı. Geçen hafta başlayan etkinlik kapsamında, birinci sınıf öğrencilerine ders öncesi Hacivat ve Karagöz gösterisi sunulmaya başlandı. Gösteri ile öğrencilerin ders öncesi moral ve motivasyonları arttırılarak, okula uyum sağlamaları hedeflendi. Bu kapsamda şu ana kadar 4 okulda, 400 öğrenciye gösteri yapıldı.

'YIL BOYU DEVAM EDECEĞİZ'

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Özay, etkinliğin sınıflarda belirli günlerde düzenlendiğini belirterek, 'Hoşbulduk' etkinliği ile ilkokula yeni başlayan öğrencilerimizin okulu sevmeleri, okula uyum sağlamaları amaçlanmaktadır. Bu gibi etkinliklere yıl boyu devam edeceğiz. Burada rol alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize daha çok okulu sevdirecek küçük tiyatro gösterileri sunuyoruz dedi.

Hacivat ve karagöz'lü uyum eğitimi

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:59 Kaynak: DHA
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