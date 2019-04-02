Hacivat ve Karagöz'ü Ustasından Dinlediler

Erzurum
'da öğrenciler, Türk gölge oyununun önemli ustalarından Suat Veral
ile Türkiye
'nin ilk kadın gölge oyun sanatçısı Merve İlken ile buluştu. İhsan Doğramacı
Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesince düzenlenen "Karagöz ve Hacivat ile Kültürel Miras Aktarımı" projesi kapsamında, ünlü hayalbaz Suat Veral ile Türkiye'nin ilk kadın gölge oyunu sanatçısı Merve İlken kente davet edildi.
Öğrencilerin Türk sanat geleneğini yakından tanıyıp özümsemeleri ile geleceğe bırakılacak bu mirasa katkılarının bulunması amaçlanan proje kapsamında, Veral okulun konferans salonunda öğrencilerle buluşup Karagöz ve Hacivat ile ilgili bilgilerini paylaştı.
Daha sonra gölge oyunu sergileyen Veral ile İlken'in performansı öğrencilerce ilgiyle izlendi.
Suat Veral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da bulunmaktan mutlu oluğunu ve 40 yıla yakındır bu mesleği severek yaptığını söyledi.
"Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Erzurum'a davet edildik. Karagöz'ün amacı yeni nesil gençlere geleneksel sanatımızı öğretmek, göstermek ve sevdirmek, bunun için geldik. Bu zaten yıllardır bizim misyonumuz." diyen Veral, bu misyonla yıllardır çalıştıklarını, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da benzer faaliyet yürüttüklerini aktardı.
"Yeni nesil Karagöz'ü seviyor"
Türk gölge oyununun izlenmesini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Veral, "Karagöz'ün hiçbir zaman yok olduğunu, bittiğini görmedik. Çünkü yeni nesil Karagöz'ü seviyor. Karagözü yetiştirecek nesiller planı içindeyiz. Biz bu heyecanı yıllardır bıkmadan, tükenmeden devam ettiriyoruz. Bu aşk ve sevgi işi. Anadolu topraklarında Karagöz'den bahsettiğiniz zaman günümüz çocuklarının bu konudaki heyecanı bambaşka. Burada çocuklar, deriden yapılmış çalışmaları ve aynı zamanda gerçek perdeyi görüyor." diye konuştu.
Okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cennet Bozkurt ise sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Karagöz ve Hacivat ile Kültürel Miras Aktarımı" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.
Öğrencilere müfredatta olan Karagöz ve Hacivat'ı ustasından en iyi şekilde aktarmayı amaçladıklarını dile getiren Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özelikle kültürel değerlerimizin yeni nesle aktarılması, yeni neslin de geleceğe aktarması konusunda proje yapmayı planladık. Bu anlamda Suat Bey ve Merve Hanım bize destek oldu. Geçmişle gelecek arasında en büyük köprü dil barajı ile kuruluyor. Bu dil barajının yanı sıra farklı kültürel zenginliklerimiz var. Karagöz ve Hacivat bunun temelini oluşturan yapı. Biz 100 yıl öncesinde gelen bu aktarımı çocuklara sağlıklı şekilde yapmak istiyoruz. Özelikle çocuklarımız bunları öğrensinler ve gelecek nesle bunu aktarsınlar. Kendi kültürel miraslarını farkında olsunlar istiyoruz."
Bozkurt, projeye katkı sunan Veral ve İlken'e teşekkür etti.