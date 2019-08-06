Son Dakika Haberleri: Hacıveliler mahallesi Maski'den memnun
Son Dakika Güncel Haber

Hacıveliler mahallesi Maski'den memnun

12 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesinde bulunan sondajda bakım onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirerek mahalleye daha verimli ve sağlıklı su verilmesi sağladı.

Hacıveliler mahallesi Maski'den memnun, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesinde bulunan sondajda bakım onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında pompa, borular ve teknik aksam tamamen yenilenerek daha verimli ve sağlıklı su verilmesi sağlandı.

Suyun Akışı Çoğaldı

Hacıveliler Mahalle Muhtarı Mustafa Sümer, "Mahallemizde bulunan sondajda MASKİ ekipleri tarafından bakım onarım ve yenileme çalışması yapıldı. Suyumuzun akışında çoğalma var. Ben, MASKİ'nin çalışmalarından memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gölmarmara, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:49 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'un forma göğüs sponsoru VESTEL oldu
İstanbul'da su tankeriyle tramvay çarpıştı, seferler durdu: Vatandaşlar yolculuğunu yürüyerek tamamladı Piyanist Fazıl Say, Kaz Dağları'ndaki altın madenine tepki göstermek için konser verecek ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:01:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hacıveliler mahallesi Maski'den memnun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]