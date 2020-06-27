'Hacıyatmaz' ismini verdikleri araç ilgi görüyor - Son Dakika

BURSA'da Hasan Duman'ın (62), yeğenleri ve kardeşleri ile ürettiği elektrikli 2 tekerlekli araç ilgi gördü. Son halini alana kadar defalarca şekil değiştiren aracına 'Hacıyatmaz' ismini veren Duman, çok sayıda sipariş aldıklarını dile getirdi.

Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde oturan Hasan Duman, yeğenleri ve kardeşlerinin yardımıyla 2 tekerlekli elektrikli araç üretti. Yaklaşık 1 buçuk sene uğraştığı araca 'Hacıyatmaz' ismini veren Duman, şimdilerde hem mahallelinin hem de meraklıların büyük ilgilisini çekiyor. Aracının turistik ve tatil beldelerinde faytonlar yerine kullanılabileceğini dile getiren Duman, araçta yenilikler yapılacağını belirtti.

4 SAATTE ŞARJ OLAN ARAÇ 4 SAAT SÜRÜLEBİLİYOR

Kendi projesi olan ve yaklaşık 10 bin liraya ürettiği tek kişilik ve çift kişilik araçlarla ilgili konuşan Duman, "30 yıl cezaevinde kaldım. O süre içerisinde çıktığımda kendime neler katabileceğimle ilgili çok düşündüm. Elektrik, teknoloji ve psikoloji ile ilgili çok fazla kitap okudum. Tahliye olduktan sonra eğlence ve oyun sektörüyle ilgili çalışmaya başladım. O süre içerisinde bu araç fikri geldi aklıma. Yeğenlerim, kardeşlerim ve arkadaşlarımla birlikte ne yapabileceğimizi düşündük. Proje 1,5 senede tamamlandı ve ilk aracı ürettik. Yaklaşık 15 günde tamamladığımız ilk aracımız bugüne gelene kadar çok fazla değişti. Elektrikle çalışıyor ve 4-5 saatte şarj oluyor. Yine 4-5 saat sürülebiliyor. Aklımıza yeni şeyler geldikçe şekli değişiyor ve biz bunu daha çok geliştireceğiz. Adını 'Hacıyatmaz' koyduk çünkü hacıyatmaz çocukluğumuzun oyuncağı ve ayrıca aracımızla da çok uydu çünkü araca ne yaparsanız yapın devrilmiyor" dedi.

FİYATI 17 BİN İLE 25 BİN ARASI DEĞİŞİYOR

Aracının mahalleli tarafından büyük ilgi gördüğüne değinen Duman, sipariş almaya başladığını ve bazen araçların kiralandığını da kaydetti. Aracın fiyatının model ve özelliklerine göre 17 bin lira ile 25 bin lira olduğuna değinen Duman aynı zamanda araçla takla atabilecek kişiye para ödülü vereceklerini de kaydetti. Duman, "Mahallede yaşayan çocuklar sürekli binmek istiyor. Bazen araca binip tur atıyoruz, binmek isteyenleri kırmıyoruz. Hatta bu araçla takla atabilecek kişiye para vermeyi de düşünüyoruz ama henüz kimse başaramadı. Bazen tatil bölgelerine kiralıyoruz. Bundan güzel para da kazanıyoruz. Ayrıca aracı satın almak isteyenler de var. Fiyatlarımız 17 bin ile 25 bin lira arasında değişiyor. Bluetooth özelliği var, ışıklandırdık akşamları çok güzel ışıkları oluyor. Toplu siparişlerde indirim de yapacağız. Özellikle fayton yerine kullanılabilir ve ilgi çekeceğine çok inanıyorum" diye konuştu.