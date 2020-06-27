'Hacıyatmaz' ismini verdikleri araç ilgi görüyor - Son Dakika

BURSA'da Hasan Duman'ın (62), yeğenleri ve kardeşleri ile ürettiği elektrikli 2 tekerlekli araç ilgi gördü. Son halini alana kadar defalarca şekil değiştiren aracına 'Hacıyatmaz' ismini veren Duman, çok sayıda sipariş aldıklarını dile getirdi.
Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde oturan Hasan Duman, yeğenleri ve kardeşlerinin yardımıyla 2 tekerlekli elektrikli araç üretti. Yaklaşık 1 buçuk sene uğraştığı araca 'Hacıyatmaz' ismini veren Duman, şimdilerde hem mahallelinin hem de meraklıların büyük ilgilisini çekiyor. Aracının turistik ve tatil beldelerinde faytonlar yerine kullanılabileceğini dile getiren Duman, araçta yenilikler yapılacağını belirtti.
Aracının mahalleli tarafından büyük ilgi gördüğüne değinen Duman, sipariş almaya başladığını ve bazen araçların kiralandığını da kaydetti. Aracın fiyatının model ve özelliklerine göre 17 bin lira ile 25 bin lira olduğuna değinen Duman aynı zamanda araçla takla atabilecek kişiye para ödülü vereceklerini de kaydetti. Duman, "Mahallede yaşayan çocuklar sürekli binmek istiyor. Bazen araca binip tur atıyoruz, binmek isteyenleri kırmıyoruz. Hatta bu araçla takla atabilecek kişiye para vermeyi de düşünüyoruz ama henüz kimse başaramadı. Bazen tatil bölgelerine kiralıyoruz. Bundan güzel para da kazanıyoruz. Ayrıca aracı satın almak isteyenler de var. Fiyatlarımız 17 bin ile 25 bin lira arasında değişiyor. Bluetooth özelliği var, ışıklandırdık akşamları çok güzel ışıkları oluyor. Toplu siparişlerde indirim de yapacağız. Özellikle fayton yerine kullanılabilir ve ilgi çekeceğine çok inanıyorum" diye konuştu.