Son Dakika Haberleri: Haciz için gelenlere silahla direndi
Son Dakika 3. Sayfa Haciz için gelenlere silahla direndi

Haciz için gelenlere silahla direndi

6 saat önce

Kayseri'de bir kişi evine gelen haciz memurlarını görünce silahla direndi.

Haciz için gelenlere silahla direndi, System.String[]

Kayseri'de bir kişi evine gelen haciz memurlarını görünce silahla direndi. Şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerince ikna edilirken aracının haciz olmasına engel olamadı.


Edinilen bilgiye göre Argıncık mahallesi Yavuz Sultan Selim caddesi üzerinde meydana gelen olayda S.Ç.'nin evine icra görevlileri geldi. Görevlileri gören S.Ç., eline aldığı tüfekle evine kimseyi yaklaştırmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda S.Ç., ikna edilerek emniyete götürüldü.


S.Ç.'nin haciz konulan 38 NV 601 plakalı otomobili ise daha sonra görevlilerce yediemine götürüldü. - KAYSERİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:17 Kaynak: İHA
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