ANTALYA Haciz işlemi başlatan bankaya, ayran ve yumurtayı böyle attı - Son Dakika

Haciz işlemi başlatan bankaya, ayran ve yumurtayı böyle attı

ANTALYALI Cafer B. (45), kredi borcunu ödeyemeyince evi ile aracına haciz işlemi başlatan banka şubesine dün ayran ve yumurtalarla saldırdı. Gözaltına alınan Cafer B.'nin saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde meydana geldi. 2016 yılında bankadan kredi çeken Cafer B. borcunu ödeyemeyince evi ve aracı için haciz işlemi başlatıldı. Sabah saatlerinde bankanın Akdeniz Bölge Müdürlüğü'ne giden Cafer B., aracının üzerindeki haczin kaldırılmasını istedi. Olumsuz yanıt alınca da, yakındaki bir markete giderek plastik bardakta ayran ve yumurta aldı. Tekrar bankanın önüne gelen Cafer B. ayran ve yumurtaları bankanın camına attı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri Cafer B'ı gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERADA

Cafer B.'ın marketten ayran ve yumurta alıp gelip banka şubesine saldırdığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sinkaflı sözler sarf eden Cafer B., öfke içinde ayran ve yumurtaları bankanın camlarına fırlattı. O anlar kamera kayıtlarına anbean yansıdı.