Şirketten alacaklı bir kişinin haciz talebinin Anadolu 21. İcra Dairesi Müdürlüğü'nce kabul edilmesinin ardından mağdur avukatı Sinan Keskin ve icra memurları, şirketin binasına geldi. Saat 14.00'de başlayan haciz işlemleri yaklaşık 2 saat sürdü. Polisin de eşlik ettiği haciz işleminde toplamda 11 bin 750 lira değerinde bilgisayar, televizyon ve bulaşık makinesi gibi eşyaların değer tespiti yapıldı. Şirkete ait 3 otomobile de haciz işlemi uygulandığı öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › (Haciz işlemi görüntüleriyle) THODEX'TE HACİZ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika