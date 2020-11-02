Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akılalmaz oyun - Son Dakika

Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akılalmaz oyun

02.11.2020 15:00
Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akılalmaz oyun, System.String[]

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, Antalya'da, icra yoluyla yediemin depolarına çekilen araçların bir kısmının ruhsat sahibi ya da bu işi meslek edinenler tarafından, haciz işlemi öncesinde aracın motorundan, şanzımanına hatta direksiyon simidine değerli...

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, Antalya'da, icra yoluyla yediemin depolarına çekilen araçların bir kısmının ruhsat sahibi ya da bu işi meslek edinenler tarafından, haciz işlemi öncesinde aracın motorundan, şanzımanına hatta direksiyon simidine değerli parçaları söküp düşük fiyata sattığı için yıllarca satılmadan çürümeyi beklediğini belirtti. Topçu, ya da parçaları söken kişinin ihaleye girerek aracı satın aldığı ve daha sonra parçalarını otomobile montaj yaptığını kaydetti.

Antalya'da icradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten menedilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye devam ediyor. Bazı araçlar, üzerindeki vergiler ve borçlar nedeniyle pahalı bulunup alınmazken, bazıları ise kullanılamayacak durumda olduğu için alıcısı çıkmıyor. Bazı araçların ise haczedilmeden önce ruhsat sahibinin yada bu işi meslek haline getirenlerin uyanıklığı nedeniyle alıcı bulamıyor. Ruhsat sahipleri yada bu meslek sahipleri, araçları hakkında yakalamalı haciz kararı çıkarıldığını öğrendiklerinde araçları yasa dışı yollarla motorundan, şanzımanına direksiyon simidine kadar değerli tüm parçaları sökülüyor. Terk edilmiş halde bir yere park edilen otomobil, daha sonra polise ihbar edilerek çekiciyle yediemin otoparkına çektiriliyor. Üzerinde haciz dosyası bulunduğu için yediemin otoparkında bekletilen araç, ihaleye çıksa bile içi boş ve kullanılamaz halde olduğu için satılamıyor. ya da bu ili meslek haline getirenler, parçaları kendinde olduğu için aracı ucuza alarak söktüğü parçaların montajını yapıyor. Araç satışı resmileşirken, üzerindeki borcun ise devam ettiği belirtildi. Satılmayanların ise kaldıkları sürece günlük otopark ücreti 14 TL'den yazılmaya devam ediyor.

"Aracın parçalarını söküp şikayet ediyorlar"

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, 4-5 senedir bu olayı yaşadıklarını kaydetti. Araç sahibinin otomobiline yakalama ya da haciz kararını öğrendiği zaman parçaları sökme yoluna gittiğini anlatan Topçu, "Otomobilin değerli eşyaları sökülüyor, parçalarını alıyor. O şekilde yediemine teslim ediyor. veya piyasada bu işi yapanlar var. Aracı dörtte biri fiyatına satıyor, alan kişi aracın tüm parçalarını söküyor. Daha sonra polise, 'şüpheli araç var' diye şikayette bulunup aracın yediemine çekilmesini sağlıyor. Bu aracı satın alanların amacı, 'Parçaları eksik olduğu için ihaleye kimse girmez bir satın alır parçalarını takarız oluyor.' Yani alan kişi satışını resmileştirmiş olacak" dedi.

Topçu, bazı araç sahiplerinin de hacizli aracının parçalarını kendisinin söktüğünü, ihaleye giren kişilerin bu aracı bu şekilde almayacağını ve sonunda kendisinin alacağını düşündüğünü belirtti.

"Zarar ediyorlar"

Kar amacıyla bu işlerin yapıldığını dile getiren Topçu, "Zarar ediyorlar aslında, kendilerini kurtardıklarını zannediyorlar. Aracın borcu devam ediyor çünkü. Bu şekilde elimizde motoru dahi olmayan 10'a yakın araç var. Motor, şanzıman, ön göğüs, panel hiçbir şey bırakmıyorlar. Sadece koltuk kalıyor. Daha çok pahalı araçlarda bu yönteme gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Satılmıyor"

Bu durumun kendilerinde de bir mağduriyet oluşturduğunu dile getiren Hakan Topçu, "Aracın üzerinde rehin alacaklısı varsa, aracın değeri 1 milyon, bu alacaklı mevcut rakamdan satışa izin vermiyor. İçinde hiçbir şeyi olmayan araç, böyle olunca da satılmıyor. Sürekli otoparkta kalıyor. 2 senedir araç var elimizde günlük 14 TL'den park ücreti yazılmaya devam ediyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akılalmaz oyun
Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akılalmaz oyun
Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akılalmaz oyun
Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akılalmaz oyun
Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akılalmaz oyun
Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akılalmaz oyun
Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akılalmaz oyun

Otomobil, Antalya, Araç, İcra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akılalmaz oyun - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı Otelin 5. katından düşerek can veren genç kızın şüpheli ölümü Şule Çet'i hatırlattı! Detaylar cinayeti işaret ediyor Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım
Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı         
14:51
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Ermenistan ordusu Laçin koridorunda SİHA'lardan kaçmak için ormanı yaktı Ermenistan ordusu Laçin koridorunda SİHA'lardan kaçmak için ormanı yaktı         
14:27
Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı         
13:56
Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı         
13:38
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
Yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip, katletmişti! Cinayetin ardından kahvehaneye gidip çay içtiği ortaya çıktı Yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip, katletmişti! Cinayetin ardından kahvehaneye gidip çay içtiği ortaya çıktı         
12:32
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti         
11:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi         
11:29
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı         
11:04
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 15:09:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akılalmaz oyun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei