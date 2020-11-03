Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akıl almaz oyun - Son Dakika

Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akıl almaz oyun

03.11.2020 10:33

Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akıl almaz oyun Haciz işlemi öncesinde araçların motorundan, şanzımanına değerli parçaları sökülüyor Parçaları söken kişiler aracı ucuza alıp daha sonra parçaları otomobile yeniden monte ediyor Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği...

Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akıl almaz oyun

Haciz işlemi öncesinde araçların motorundan, şanzımanına değerli parçaları sökülüyor

Parçaları söken kişiler aracı ucuza alıp daha sonra parçaları otomobile yeniden monte ediyor

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu: "Bu işi meslek edinen, hacizli aracı satın alıp parçalarını söken var"

"Parçaları sökülen araçlar otoparkta çürüyor"

"Kar edeceğiz derken zarar ediyorlar, günlük 14 TL otopark parası işlemeye devam ediyor"

ANTALYA - Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, Antalya'da, icra yoluyla yediemin depolarına çekilen araçların bir kısmının ruhsat sahibi ya da bu işi meslek edinenler tarafından, haciz işlemi öncesinde aracın motorundan, şanzımanına hatta direksiyon simidine değerli parçaları söküp düşük fiyata sattığı için yıllarca satılmadan çürümeyi beklediğini belirtti. Topçu, ya da parçaları söken kişinin ihaleye girerek aracı satın aldığı ve daha sonra parçalarını otomobile montaj yaptığını kaydetti.

Antalya'da icradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten menedilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye devam ediyor. Bazı araçlar, üzerindeki vergiler ve borçlar nedeniyle pahalı bulunup alınmazken, bazıları ise kullanılamayacak durumda olduğu için alıcısı çıkmıyor. Bazı araçların ise haczedilmeden önce ruhsat sahibinin yada bu işi meslek haline getirenlerin uyanıklığı nedeniyle alıcı bulamıyor. Ruhsat sahipleri yada bu meslek sahipleri, araçları hakkında yakalamalı haciz kararı çıkarıldığını öğrendiklerinde araçları yasa dışı yollarla motorundan, şanzımanına direksiyon simidine kadar değerli tüm parçaları sökülüyor. Terk edilmiş halde bir yere park edilen otomobil, daha sonra polise ihbar edilerek çekiciyle yediemin otoparkına çektiriliyor. Üzerinde haciz dosyası bulunduğu için yediemin otoparkında bekletilen araç, ihaleye çıksa bile içi boş ve kullanılamaz halde olduğu için satılamıyor. ya da bu ili meslek haline getirenler, parçaları kendinde olduğu için aracı ucuza alarak söktüğü parçaların montajını yapıyor. Araç satışı resmileşirken, üzerindeki borcun ise devam ettiği belirtildi. Satılmayanların ise kaldıkları sürece günlük otopark ücreti 14 TL'den yazılmaya devam ediyor.

"Aracın parçalarını söküp şikayet ediyorlar"

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, 4-5 senedir bu olayı yaşadıklarını kaydetti. Araç sahibinin otomobiline yakalama ya da haciz kararını öğrendiği zaman parçaları sökme yoluna gittiğini anlatan Topçu, "Otomobilin değerli eşyaları sökülüyor, parçalarını alıyor. O şekilde yediemine teslim ediyor. veya piyasada bu işi yapanlar var. Aracı dörtte biri fiyatına satıyor, alan kişi aracın tüm parçalarını söküyor. Daha sonra polise, 'şüpheli araç var' diye şikayette bulunup aracın yediemine çekilmesini sağlıyor. Bu aracı satın alanların amacı, 'Parçaları eksik olduğu için ihaleye kimse girmez bir satın alır parçalarını takarız oluyor.' Yani alan kişi satışını resmileştirmiş olacak" dedi.

Topçu, bazı araç sahiplerinin de hacizli aracının parçalarını kendisinin söktüğünü, ihaleye giren kişilerin bu aracı bu şekilde almayacağını ve sonunda kendisinin alacağını düşündüğünü belirtti.

"Zarar ediyorlar"

Kar amacıyla bu işlerin yapıldığını dile getiren Topçu, "Zarar ediyorlar aslında, kendilerini kurtardıklarını zannediyorlar. Aracın borcu devam ediyor çünkü. Bu şekilde elimizde motoru dahi olmayan 10'a yakın araç var. Motor, şanzıman, ön göğüs, panel hiçbir şey bırakmıyorlar. Sadece koltuk kalıyor. Daha çok pahalı araçlarda bu yönteme gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Satılmıyor"

Bu durumun kendilerinde de bir mağduriyet oluşturduğunu dile getiren Hakan Topçu, "Aracın üzerinde rehin alacaklısı varsa, aracın değeri 1 milyon, bu alacaklı mevcut rakamdan satışa izin vermiyor. İçinde hiçbir şeyi olmayan araç, böyle olunca da satılmıyor. Sürekli otoparkta kalıyor. 2 senedir araç var elimizde günlük 14 TL'den park ücreti yazılmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akıl almaz oyun
Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akıl almaz oyun
Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akıl almaz oyun
Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akıl almaz oyun

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Haciz sebebiyle otoparka çekilecek araçlarda akıl almaz oyun - Son Dakika


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