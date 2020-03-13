Haciz sırasında 2 avukatı bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haciz sırasında 2 avukatı bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Haciz sırasında 2 avukatı bıçaklayan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Bekir Karademir, haciz işlemi sırasında avukatlar Savaş Baş ve Necati Çakmak'ı bıçakla yaraladı.

Haciz sırasında 2 avukatı bıçaklayan şüpheli tutuklandı, System.String[]

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Bekir Karademir, haciz işlemi sırasında avukatlar Savaş Baş ve Necati Çakmak'ı bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan Karademir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Çankaya'da meydana geldi. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar Savaş Baş ve Necati Çakmak, haciz işlemi yaptıkları sırada Bekir Karademir'in saldırısına uğradı. Karademir'in bıçakladığı avukatlardan Baş ağır yaralanırken, Çakmak ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan avukatlar, tedaviye alındı. Bekir Karademir ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karademir, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

ANKARA BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Barosu tarafından yazılı açıklama yapılarak, saldırı kınanırken, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Barosuna kayıtlı meslektaşlarımız avukat Savaş Baş ve avukat Necati Çakmak, Ankara'da görevlerini ifa ederken haciz mahallinde bıçaklı saldırıya uğramışlardır. Yaşanan saldırı sonucunda Savaş Baş yaralanmış olup, Ankara Şehir Hastanesinde 4 saat süren ve 3 ayrı cerrahi operasyonun yapıldığı müdahalenin ardından ameliyattan çıkmış ve yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Saldırgan gözaltında olup, meslektaşımızın sağlık süreci ve yürütülen savcılık soruşturması Ankara Barosu Yönetim Kurulu ve Avukat Hakları Merkezi tarafından yakından takip edilmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza dönük saldırılar kimden gelirse gelsin en sert tutumu alacağımızı bildirir, avukata yönelen şiddetin vatandaşın hak arama özgürlüğüne yapıldığını tekrar ifade ederiz."


Bekir Karademir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkücü olmak için hakimliği bırakan Özkan Yıldırım, koronavirüs için şarkı yaptı
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak

Son Dakika Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2020
00:01 YÜZME ÖĞRETMENİNİN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI DEVAM ETTİ
00:01 YÜZME ÖĞRETMENİNİN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI DEVAM ETTİ
23:58 Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü
23:56 Tunus'ta koronavirüs tedbirleri artırılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 00:09:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Haciz sırasında 2 avukatı bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]