Haciz yoluyla kızını alan baba çocuklar gibi eğlendi - Son Dakika

Haciz yoluyla kızını alan baba çocuklar gibi eğlendi

11 aydır kızını göremeyen baba haciz yoluyla çocuğunu aldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 11 aydır kızını göremeyen baba Ali Yamalı, kızını haciz memurlarıyla alarak hasret giderdi. 11 aydır zor günler geçirdiğini söyleyen baba Yamalı "7 yıldır boşamak istiyorum ama anlaşamadığımız için boşanamıyoruz" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ali Yamalı ile S.Y. 2007 yılında görücü usulü evlendi. Çiftin evliliğinden İ.N.Y. isminde bir kız çocukları dünyaya geldi. 2015 yılında ise şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle S.Y., kızıyla birlikte İstanbul'a giderek eşi Ali Yamalı'ya boşanma davası açtı. Mahkeme, boşanmanın reddine, küçük kızın geçici olarak velayetinin annesine verilmesine ve Ali Yamalının eşi ve çocuğu için ayrı nafaka ödemesine hükmetti. İlerleyen süre içerisinde bir aracı vasıtasıyla 'protokol' şartı konularak barışan çift, tekrar aralarında tartışma yaşayınca olay yine mahkemeye taşındı ve boşanma dava dosyası tekrar açıldı. Yaklaşık 7 yıldır süren boşanma davası süresince Ali Yamalı'nın kızını ayda 1 gün görebilmesine izin verildi. Baba Ali Yamalı, boşanma aşamasındaki eşinin Zonguldak'ta yaşaması sebebiyle kızını ayda 1 gün görebilmek için Antalya'dan Zonguldak'a gitmek zorunda kaldı. Ali Yamalı tarafından açılan boşanma davası da reddedildi. Mahkeme tarafından alınan kararda Ali Yamalı'nın kızını bayram, sömestr ve yaz aylarında görebilmesine imkan tanındı. Ali Yamalı ise kızının gösterilmediğini iddia ederek icra yoluna başvurdu. Ali Yamalı icra yolu ile ekiplerle çocuğunu almaya gitti. Çocuğunu 11 aydır görmeyen baba çocuğu ile 8 saat boyunca vakit geçirerek hasret giderdi.

"Korkularım vardı ama çok mutluyum, milyonları verseler bu anı değişmem"

11 aydır görmediği çocuğu için ne tepki vereceğine karşı korkusu olduğunu ifade eden baba Ali Yamalı, "Ben çocuğumu görebilmek için 950 kilometre yoldan geldim. 11 aydır çocuğumu görmüyordum çok mutluyum çok şükür. Kızım geceleri rüyama giriyordu ağlıyordum. 11 aydır hiçbir şekilde iletişim kuramadım. Bugün için korkularım vardı ya beni istemezse ya benden soğuduysa diye. Çok mutlu oldum Allah kimseye evlat hasreti göstermesin çok korkunçtu. 11 ayda neler yaşadığımı bir ben bilirim birde Allah bilir. Şu an çok mutluyum milyonları verseler hiç umurumda değil çünkü evladımla görüştüm o da çok mutlu. O da beni çok özlemiş. Biraz çekindi ama olsun. Akşam 6'ya kadar kızım bende 8 saat vaktimiz var. Bu fırsatı çok iyi değerlendireceğim" dedi.

"Ne yaptıysam çocuğumla görüşemedim"

Eşi ile boşanmak istediğini ifade eden Ali Yamalı, "Aramızda bir vekil var eşimin abisi bana sürekli engeller çıkartıyor. Çocuğumu koz olarak kullanıyor. İcra başlatıyorum itiraz ediyorlar. Eşim bana çocuğumu göstermiyor. 2 ay önce cenazemiz vardı. Onun için buraya geldim ve çocuğumu görmek istedim hayır dediler yine bana göstermediler bana. Uzaktan görmek istedim korona bahanesiyle göstermediler. Telefonla görüşmek istedim ona da hayır dediler. Telefonla konuşunca da mı korona bulaşıyor. Aramızdaki yaşadığımız şeyler çocuğumuza yansıyor. Çocuğum psikolojik olarak çöküyor. Çocuğumun hem annesine hem babasına ihtiyacı var. Eşler ayrılabilir ama çocuk başka. 7 yıldır boşanamıyoruz. Bir türlü anlaşmaya varamadık bütün sıkıntılarımızı çocuğumuz çekiyor. Buradan Cumhurbaşkanımıza ve Adalet Bakanımıza sesleniyorum çocuklarımız maşa olarak, koz olarak kullanılıyor bu yasanın artık çıkması gerekiyor. Bu çocukların geleceği etkileniyor. Çocuk anne ve baba sevgisine muhtaç. Çocuk yasasını çocuk haczini ve icrasının iptalini dört gözle bekliyoruz" dedi.

"11 ay sonra ilk defa gördüm ve sesini duydum"

Çocuğuna hasret kaldığını ve 11 aydır ilk defa kızını gördüğünü ifade eden baba Ali Yamalı, "11 ay sonra ilk defa gördüm ve sesini duydum. Yemin ederim öyle bir mutluyum ki anlatamam. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Bir daha icra müdürlüğü ile görmeyeceksin diye bilgi geldi. Bu saatten sonra inşallah kendileri de sözünü tutar çocuğumu icrasız görebilirim. İcra Müdürlüğü bu saatten sonra çocuğunu icra ile görmeyeceksin normal bir şekilde alıp görebilecekmişim çok mutluyum. Karşı tarafa da teşekkür ederim. Bizim aramızda olan sıkıntıları çocuğumuza yansıtmayalım. Kızımızın günahı yok o anneye de babaya da hasret" şeklinde konuştu.