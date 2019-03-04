Son Dakika Haberleri: Hacizli Araca El Konulmaması İçin Plakasını Değiştirmişler

Hacizli Araca El Konulmaması İçin Plakasını Değiştirmişler

36 dakika önce

Adana'da polis ekipleri el konulmaması için plakası değiştirilen hacizli aracı park halindeyken bulup el koydu.

Hacizli Araca El Konulmaması İçin Plakasını Değiştirmişler, System.String[]
Adana'da polis ekipleri el konulmaması için plakası değiştirilen hacizli aracı park halindeyken bulup el koydu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafif ticari bir araçta, başka bir araca ait plakanın kullanıldığını belirledi.

Bunun üzerine araştırma başlatan ekipler, aracı merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde park halindeyken buldu.

Aracı, aynı sitede oturan M.G'nin park ettiği, bir hafta önce borçlusunun alacağına karşılık aracı kendisine verdiğini söylediği iddia edildi.

Üzerinde 4 haciz kararı bulunduğu belirlenen ve el konulmaması için plakasının değiştirildiği değerlendirilen araca polis ekiplerince el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:52 Kaynak: AA

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