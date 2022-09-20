Hacizli aracı bağlanan şahıs cinnet getirdi! Aracını ateşe verip bıçakla polislere saldırınca vuruldu - Son Dakika
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Hacizli aracı bağlanan şahıs cinnet getirdi! Aracını ateşe verip bıçakla polislere saldırınca vuruldu

20.09.2022 21:09

İstanbul Ümraniye'de hacizli aracı polisler tarafından bağlanan şahıs, "Ben bu aracın vergisini ödüyorum. Devlete ben bu parayı veriyorum" diyerek aracını ateşe verdi. Daha sonra da bıçakla polislere saldırınca ekipler tarafından vurularak etkisiz halde getirildi. Saldırgan yaşamını yitirirken arbedede 3 kişi de yaralandı.

Dudullu'da Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana gelen olayda, polis ekipleri hacizli olan bir aracı durdurarak bağlamak istedi. Araç sürücü ise "Ben bu devlete vergi ödüyorum, arabamı bağlayamazsınız" diyerek polis ekiplerine direndi ve ardından otomobilini ateşe verdi.

POLİSE BIÇAKLA SALDIRINCA VURULDU

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek isteyince cinnet getiren şahıs, itfaiye, polis ve vatandaşlara bıçakla saldırıp müdahale etmek istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri eli bıçaklı şahsı etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kargaşada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Cinnet getiren şahıs önce aracını ateşe verdi, sonra bıçakla 4 polisin arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı

4 POLİSİN ARASINA SALDIRDI

Olayla ilgili konuşan vatandaşlardan Şahin Acım, "Burada ölen kişi aracını yaktı. Sonra polisler müdahale etmeye kalktı. İtfaiyeler falan geldi. İtfaiyecilere bıçak çekti. O sırada milletin yaralanmaması için polis havaya ateş etti. Ondan sonra kardeşini yere yatırdılar. Orada bıçağı çekti. 4 tane polisin arasına saldırdı. Polisleri vuruyordu. Polisleri vurmaya kalkınca da polisler müdahale etti. Etkisiz hale getirdiler. Ama polislerin hiçbir şekilde kabahati yoktu. Çünkü polisler ona yardım etmeye çalıştı. Yangın tüpü tarzında patlamalar oldu. Ama polise bıçakla saldırdı. Halka saldırdı, itfaiyecilere saldırdı. En son polis havaya ateş etti. Dur, yakma dedi. Polislerin üstüne saldırma yapınca polis etkisiz hale getirdi. 3 tane yaralı var. Aracı yakarken diyordu; 'Ben bu aracın vergisini ödüyorum. Devlete ben bu parayı veriyorum' falan müdahale yapıyordu. Ondan sonra çatışma çıktı zaten." dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.00 sıralarında Ümraniye ilçemizde yapılan trafik uygulamasında şüphe üzerinde durdurulan bir aracın hacizli yakalama kararı gereğince trafikten men işlemi başlatılmıştır. Araçta bulunan Y.G. ve A.G. isimli şahıslar, görevli polislerimize işlem yapılmasına engel olmak amacıyla mukavemet göstererek aracı yanıcı madde ile ateşe vermişlerdir. Yangını söndürmek üzere çağrılan itfaiye ekibi ve görevli polislerimize taş ve bıçak ile saldıran şahıslar önce sözle uyarılmış, yapılan uyarılara mukavemetle karşılık vermeleri üzerine görevli polislerimizce havaya uyarı ateşi açılmıştır. Yapılan tüm uyarılara rağmen bıçak ile saldırmaya devam eden Y.G adlı şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiş, sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olay esnasında seken mermilerden 3 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış olup, hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Cinnet getiren şahıs önce aracını ateşe verdi, sonra bıçakla 4 polisin arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
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Kaynak: İHA

Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hacizli aracı bağlanan şahıs cinnet getirdi! Aracını ateşe verip bıçakla polislere saldırınca vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacizli aracı bağlanan şahıs cinnet getirdi! Aracını ateşe verip bıçakla polislere saldırınca vuruldu - Son Dakika
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