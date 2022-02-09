Hacizli aracı durdurmak isteyen polis memuru sürüklenerek yaralandı - Son Dakika

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Erzurum'da haciz kararı bulunan otomobile işlem yapmak isteyen polis memuru, araç sürücüsünün kaçmaya çalışması sonucu sürüklenerek yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinde görevli polis memuru Nurullah D, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Polisevi'nde görevli olduğu esnada otopark girişinde hatalı park yapan 25 TT 593 plakalı otomobil hakkında yasal işlem yapmak istedi.

Telsizle anons yaparak aracın durumunu meslektaşlarına sorgulatan Nurullah D, otopark çıkışını engelleyen araç hakkında haciz kararı olduğunu öğrendi.

İşlem yapılacağı esnada araç sürücüsü Özkan A. aracına binip anahtarsız çalıştırma sisteminden yararlanarak kaçmaya çalıştı.

Aracın açık olan ön camından kapıyı tutan Nurullah D. sürücünün kaçmasını önlemek istedi.

Polis memurunun müdahalesine aldırış etmeyen Özkan A. gaza basarak ilerleyince polis memuru yerde sürüklenerek yaralandı.

Vatandaşların ve diğer polis memurunun engel olma çabasına rağmen Özkan A, olay yerinden kaçtı.

Görevli polis memurunun yaralanmasına neden olan sürücü, daha sonra ekiplerin çalışmasıyla yakalanıp adliyeye sevk edildi.???????

Hastaneye kaldırılan polis memuru Nurullah D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.