Hacizli araçları parçalayıp satan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hacizli araçları parçalayıp satan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Hacizli araçları parçalayıp satan 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hacizli araçları parçalayıp sattığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındıİskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hacizli araçları parçalayıp düşük fiyata sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Hacizli araçları parçalayıp satan 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hacizli araçları parçalayıp sattığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hacizli araçları parçalayıp düşük fiyata sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İskenderun Sanayi Sitesi ve Bekbele Mahallesi'ndeki iş yerlerine operasyon düzenleyen polis, parçalanmış 25 araç tespit etti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


Soruşturma sürüyor. - HATAY

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
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