Hacizli araçları ucuza alıp, yedek parça olarak satmışlar - Son Dakika

Hacizli araçları ucuza alıp, yedek parça olarak satmışlar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerinde haciz ya da arama kararı bulunan araçları piyasa değerinin altında satın alıp, parçalarını yedek parça olarak satan 3 kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir ihbar üzerine haciz veya arama kaydı bulunan araçları ucuza satın alıp, parçaladıktan sonra yedek parça olarak piyasaya süren şüphelileri takibe aldı. İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş tarafından bizzat yürütülen operasyon için Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, önceki akşam harekete geçti. İskenderun Sanayi Sitesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi. Araç parçalarının bulunduğu iş yerinde şüphelilerin, motorların şase numaralarını sildikleri de saptadı.

6 otomobil ile motor numaraları spiralle silinmiş motorların da bulunduğu iş yerinde, piyasa değeri 100 bin TL'yi bulan araçların 15 bin TL gibi rakamlarla satın alınarak, parçalandığı belirlendi. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.