Hacizli kamyon başka araca tescilli plaka ile yakalandı - Son Dakika

Hacizli kamyon başka araca tescilli plaka ile yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, üzerinde başka kamyona ait plaka bulunan damperli kamyona başka araca tescilli plaka kullanmak ve değişik suçlardan 7 bin 127 TL para cezası uyguladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, üzerinde başka kamyona ait plaka bulunan damperli kamyona başka araca tescilli plaka kullanmak ve değişik suçlardan 7 bin 127 TL para cezası uyguladı. Kamyonun bağlı bulunduğu şirket sahibi ise plakanın sahte olmasının mümkün olmadığını belirterek, "Kabinini satın aldığımız kamyonun hacizli olduğunu bilmiyorduk" dedi.

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Edinilen bilgiye göre, Alanya-Antalya D-400 karayolu Manavgat girişinde uygulama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gürsel Ş.'nin kullandığı 07 AUM 20 plakalı kamyonu durdurdu. Trafik ekiplerince yapılan sorgulamada kamyonun üzerinde bulunan plakanın kayıp şerhi bulunduğu belirlenirken, plakanın ortasından kesik olması ekiplerin gözünden kaçmadı. Şase sorgusunda kamyonun sisteme kayıtlı plakasının 16 LU 608 olduğu, Bursa İcra Dairesince hacizli ve trafikten men olduğu belirlendi. Kamyon trafik ekiplerince bağlanarak yediemin otoparkına çekilirken, kamyon şoförü gerekli yasal işlemler için karakola götürüldü. Trafik ekipleri, başka araca tescilli plaka kullanmak başta olmak üzere değişik suçlardan 7 bin 127 TL para cezası uyguladı.


Olay yerine gelen kamyonun bağlı bulunduğu şirketin sahibi, kamyonun fabrikadan çıktığı günden beri kendilerinde olduğunu, plakasının sahte olmasının mümkün olmayacağını belirterek, "Antalya'da bir inşaat sırasında kamyonumuz yandı. Kabin bölümü tamamen yandığı için internet üzerinden kabin alıp değiştirdik. Kabinini satın aldığımız kamyonun hacizli olduğunu bilmiyorduk" dedi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:13 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hacizli kamyon başka araca tescilli plaka ile yakalandı - Son Dakika
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