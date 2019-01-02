Son Dakika Haberleri: Hacizli Konfeksiyon Ürünlerinin Değiştirildiği İddiası

Hacizli Konfeksiyon Ürünlerinin Değiştirildiği İddiası

1 saat önce

Denizli'de yaşayan bir kadın, alacaklarına karşılık haciz işlemi yaptırdığı bir konfeksiyon mağazasındaki bazı ürünlerin değeri düşük olanlarla değiştirildiğini ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu.

Hacizli Konfeksiyon Ürünlerinin Değiştirildiği İddiası, System.String[]
Denizli'de yaşayan bir kadın, alacaklarına karşılık haciz işlemi yaptırdığı bir konfeksiyon mağazasındaki bazı ürünlerin değeri düşük olanlarla değiştirildiğini ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu.

Zekiye Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tavas ilçesinde konfeksiyon işiyle uğraşan M.U'ya 7 yıl önce senet karşılığında 300 bin lira değerinde borç altın verdiğini ancak aradan geçen sürede alacağını tahsil edemediği için icra yoluyla haciz işlemi başlattığını söyledi.

İş yerindeki 78 bin lira değerinde 73 ceket, 105 takım elbise, 384 gömlek ve 350 pantolona borç ödenene kadar el konulduğunu aktaran Çelebi, şunları kaydetti:

"Borç bir süre daha ödenmeyince malzemeleri alma kararı verildi. Bunun üzerine yediemin görevlileri huzurunda ürünleri teslim aldım. Eve geldiğimde ürünlerin değeri düşük olanlarla değiştirildiğini fark ettim. Konuyu Tavas İcra Müdürlüğüne bildirdim ancak bir sonuç elde edemedim. Çünkü ortalama 40-45 lira olan gömleklerin yerine 3-4 liralık gömlek bırakılmış. Çok mağdurum, 15 yıllık kazancım uçtu gitti."

Çelebi, davalık olduğu M.U. ile icra müdürlüğü görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:44 Kaynak: AA

Denizli, Çelebi, Güncel
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