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Hacizli malların satışında yeni dönem! Uygulama yarın başlıyor - Son Dakika

Hacizli malların satışında yeni dönem! Uygulama yarın başlıyor

Son Güncelleme: 31.10.2023 09:35

Hukuken muhafazasına gerek kalmayan yedieminlerdeki hacizli malların tasfiyesinde yeni döneme geçiliyor. Söz konusu malların taraflarca alınmaması durumunda bedeli karşılığında MKE'ye, bunun da mümkün olmaması halinde bedelsiz olarak Türk Kızılay'a devredilmesi uygulaması yarın başlayacak. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek. İşte uygulamanın detayları...

İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu yararı gözeterek çözüme kavuşturulmasına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmış ve bu doğrultuda uygulama sürecinin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak.

SATIŞTAN ELDE EDİLEN GELİR HAK SAHİPLERİNE ÖDENECEK

Tanınan hakların kullanılmaması durumunda sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek.

MKE'YE DEVREDİLEMEZSE TÜRK KIZILAY DERNEĞİ DEVREYE GİRECEK

Belirtilen mallar, MKE A.Ş'ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz olarak devredilecek. Söz konusu malların elektronik satışına ilişkin süreç yarın başlayacak.

Kaynak: AA

Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacizli malların satışında yeni dönem! Uygulama yarın başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hacizli malların satışında yeni dönem! Uygulama yarın başlıyor - Son Dakika
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