Son Dakika Haberleri: Hacizli otomobiliyle yakalanınca kendini araca kilitledi
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Hacizli otomobiliyle yakalanınca kendini araca kilitledi

44 dakika önce

Adana'da, otomobili hacizli ve yakalamalı olduğu için trafik polisinin durdurduğu sürücü, kendini aracına kilitledi.

Hacizli otomobiliyle yakalanınca kendini araca kilitledi, System.String[]
Adana'da, otomobili hacizli ve yakalamalı olduğu için trafik polisinin durdurduğu sürücü, kendini aracına kilitledi.
Merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar'da, uygulama yapan trafik polisleri 01 AAN 731 plakalı otomobili durdurdu.
Aracı hacizli ve yakalamalı olduğu için kapılarını kilitleyen sürücü Duran T, polislerin kendisine işlem yapmamasını istedi.
Ekiplerin ikna çalışmaları sonuç vermeyince sürücünün eşi Hatice T. olay yerine çağrıldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmasından sonuç alınamadı.
Sürücü, bir ara otomobili çalıştırıp kaçmak isteyince polis ekipleri önünü kesti.
Daha sonra, olay yerindeki gazetecilere tepki göstermek için sürücünün kapıyı açmasıyla polis ekipleri Duran T'yi dışarı çıkarmayı başardı.
Sinir krizi geçirmesi üzerine ambulansta müdahale edilen sürücü, yakınları tarafından evine götürüldü.
Otomobil ise polis ekiplerince çekiciye yüklendi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:56 Kaynak: AA
Sarıçam, Merkez, Polis, Adana, Güncel
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