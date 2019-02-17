Son Dakika Haberleri: Hacizli Otomobilleri Parçalayıp Satmışlar

Hacizli Otomobilleri Parçalayıp Satmışlar

1 saat önce

Eskişehir'de hacizli otomobilleri parçalayıp sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hacizli Otomobilleri Parçalayıp Satmışlar, System.String[]
Eskişehir'de hacizli otomobilleri parçalayıp sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kuyucak Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, bir evin bahçesinde plakaları sökülmüş 3 otomobil gördü.

Ekipler, şüphe üzerine yaptıkları incelemede araçlarla ilgili çok sayıda haciz kararı bulunduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda otomobilleri parçalayıp sattıkları öne sürülen 4 şüpheli evlerinde yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:30 Kaynak: AA

Jandarma, Kuyucak, Eskişehir, Güncel
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