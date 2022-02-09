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Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi (2) - Son Dakika

Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi (2)

09.02.2022 15:25
Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce olay anına ilişkin görüntüler paylaşılarak yapılan açıklamada, polis memurunun hayatını tehlikeye düşüren sürücü Özkan A.'nın adliyeye sevk edildiği belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce olay anına ilişkin görüntüler paylaşılarak yapılan açıklamada, polis memurunun hayatını tehlikeye düşüren sürücü Özkan A.'nın adliyeye sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Nurullah D.'nin, görevli olduğu Cumhuriyet Caddesi Polis Evi karşısında 08 Şubat 2022 günü görevini ifa ettiği esnada Haber Merkezine gelen ihbarda, otoparkta hatalı park yapan aracın olduğunu anons etmesi üzerine, oto park çıkışını engelleyen 25 TT 593 sayılı aracın plaka sorgulamasında hacizli ve yakalamalı araç olduğu tespit edildi. Araca görevli polis memuru tarafından işlem yapılacağı esnada sürücü Özkan A.'nın start stop (anahtarsız çalıştırma) sisteminden aracı çalıştırarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada görevini cansiperane yapan Nurullah D.'nin aracı durdurmaya çalıştığı esnada hafif yaralandığı, görevli polis memurunun hayatını tehlikeye düşüren Özkan A. yakalanarak gerekli tahkikat yapıldıktan sonra mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir" denildi.


Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi (2)
Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi (2)
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi (2) - Son Dakika
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