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Hacizli ve çalıntı araçları parçalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika

Hacizli ve çalıntı araçları parçalarken suçüstü yakalandı

03.02.2022 10:40
Hacizli ve çalıntı araçları parçalarken suçüstü yakalandı

ADANA'da hacizli veya çalıntı araçları parçalayıp, sattığı iddia edilen İsmail Ü. (42), depoya düzenlenen baskında bir aracı parçalarken suçüstü yakalandı.

ADANA'da hacizli veya çalıntı araçları parçalayıp, sattığı iddia edilen İsmail Ü. (42), depoya düzenlenen baskında bir aracı parçalarken suçüstü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Metal Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda farklı marka ve modellerdeki çalıntı veya hacizli araçların parçalanıp, satıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, İsmail Ü.'ye ait olduğu belirlenen depoya baskın yaptı. Operasyonda İsmail Ü., bir otomobili parçalarken suçüstü yakalandı. Depoda yapılan aramalarda ise piyasa değeri 5 milyon lira olan 5'i parçalanmış, 17 araç ele geçirildi. Emniyete götürülen İsmail Ü., ifadesinde, "Trafikte kaza yapan kişiler, tamir etmem için araçlarını bana getiriyordu. Ben araç parçalamıyorum" dedi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Ü., koronavirüs testi pozitif çıkınca ev hapsi cezasına çarptırıldı.


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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Tragger, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hacizli ve çalıntı araçları parçalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hacizli ve çalıntı araçları parçalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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