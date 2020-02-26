Hacizli ve çalıntı araçları parçalayıp satanlara operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hacizli ve çalıntı araçları parçalayıp satanlara operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Hacizli ve çalıntı araçları parçalayıp satanlara operasyon: 3 gözaltı

6 saat önce

Konya'da yaklaşık piyasa değeri 1,5 milyon lira olan hacizli, çalıntı ve trafikte görünen hasarlı 11 aracı parçalara ayırarak sattığı iddia edilen 3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Hacizli ve çalıntı araçları parçalayıp satanlara operasyon: 3 gözaltı, System.String[]

Konya'da yaklaşık piyasa değeri 1,5 milyon lira olan hacizli, çalıntı ve trafikte görünen hasarlı 11 aracı parçalara ayırarak sattığı iddia edilen 3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şubesi Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Karatay ve Zafer sanayisinde hacizli ve çalıntı otomobillerin parçalanarak satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bir süre polis tarafından takibe alınan iş yerlerine getirilen araçların asansör yardımıyla bodrum kata indirilerek burada parçalandığını tespit edildi. Yeterli delillerin toplanmasın ardından polis ekipleri, tarafından iş yerlerine operasyon yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 adet yakalama hacizli araç, 1 adet yabancı plakalı gümrük çıkışı yapmayan araç, 1 adet yabancı plakalı çalıntı araç, 3 adet halen trafikte gözüken hasarlı araç, 14 adet motor ve airbag beyni, 12 araç teybi, 13 adet numaraları silinmiş motor bloğu ve 6 adet araç gösterge saati ve çeşitli marka otomobillere ait muhtelif parçalar ele geçirildi. İş yerlerinde bulunan M.G. (35), İ.E.Y. (37) ve M.A.K. (41) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yoğun alkol kokusu olan polisin dikkati sahte içki yapan imalathaneyi ortaya çıkardı
EGM'den Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığı iddialarına yanıt Açıklaması Polisten kaçabilmek için elindeki şantaj paralarını sokağa saçtı Atakan Kayalar hakkında çirkin ifadeler kullanan Erkan Naldemirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:50:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hacizli ve çalıntı araçları parçalayıp satanlara operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]