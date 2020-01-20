Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesi adliyede - Son Dakika

Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesi adliyede

7 saat önce

BURSA'da, yurda kaçak sokulan ve üzerinde yakalama ile haciz kararları bulunan araçları, hurdaya çıkan araçların plaka ve tescil bilgileriyle değiştirip satan 17 kişilik çete, polis ekiplerinin takibiyle çökertildi.

Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesi adliyede, System.String[]

BURSA'da, yurda kaçak sokulan ve üzerinde yakalama ile haciz kararları bulunan araçları, hurdaya çıkan araçların plaka ve tescil bilgileriyle değiştirip satan 17 kişilik çete, polis ekiplerinin takibiyle çökertildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, yurda kaçak sokulan ve üzerinde yakalama ile haciz kararları bulunan araçlar ile satın aldıkları ağır hasarlı ucuz fiyatlı otomobillerin plaka ve tescil bilgilerini değiştiren çeteye yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydı izleyerek 5 bin farklı aracın görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde Türkiye genelinde, 189 aracın bu şekilde 'change' edildiği tespit edildi. Şüphelileri de belirleyen polis, geçen Cumartesi günü sabah saatlerinde Bursa ve İstanbul'da operasyon başlattı. 80 ekipteki 400 polisle eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 17 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda plaka, araç tescil belgesi, noter satış senedi ile araçlara sahte şasi ve motor numarası yazmakta kullanılan elektronik cihaz ele geçirildi. 30 araç incelenmek üzere otoparka çekildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Emniyet otoparkına getirilen araçlar, drone ile havadan görüntülendi. Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu araçların, yediemin otoparkına götürüleceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çantasını çaldıkları mağdurla fotoğraf çektirince yakalandılar
Eski mankenin evinde cinayet işleyen sanığa müebbet hapis istendi 10 gündür kayıp durumda olan genç kız, emniyet binasının önüne bırakıldı "Seviyor musun?" sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:43:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesi adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]