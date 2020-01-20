Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesi adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesi adliyede (2) - Son Dakika

Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesi adliyede (2)

6 saat önce

1 MİLYON 250 BİN TL DEĞERİNDEKİ MAL VARLIKLARINA EL KONULDUBursa'da, yurda kaçak sokulan ve üzerinde yakalama ile haciz kararları bulunan araçları, hurdaya çıkan araçların plaka ve tescil belgeleriyle değiştirip satan 17 kişilik çete, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesi adliyede (2), System.String[]

1 MİLYON 250 BİN TL DEĞERİNDEKİ MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Bursa'da, yurda kaçak sokulan ve üzerinde yakalama ile haciz kararları bulunan araçları, hurdaya çıkan araçların plaka ve tescil belgeleriyle değiştirip satan 17 kişilik çete, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 17 kişiden 16'sı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, işledikleri suçta elde ettiği tahmin edilen 1 milyon 250 bin lira değerindeki mal varlıklarına tedbiren mahkeme kararıyla el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Semih ŞAHİN/BURSA,


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:39 Kaynak: DHA
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