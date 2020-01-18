Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesine operasyon: 16 gözaltı (2) - Son Dakika

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Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesine operasyon: 16 gözaltı (2)
6 saat önce
'CHANGE' ARAÇLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİBursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 'change' araçlar, emniyet otoparkına getiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:16 Kaynak: DHA
'CHANGE' ARAÇLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 'change' araçlar, emniyet otoparkına getiriliyor. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yakından takip ettiği operasyonun devam ettiği öğrenilirken, şu an 30 araç ele geçirildiği, sayısının artmasının beklendiği bildirildi.Emniyet otoparkına getirilen araçlar, drone ile havadan görüntülendi. Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu araçlar, yediemin otoparkına götürülecek.
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