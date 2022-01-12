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"Hackathon Akıllı Şehirler Yapay Zeka Yarışması"nda yenilikçi fikirler mücadele edecek - Son Dakika

"Hackathon Akıllı Şehirler Yapay Zeka Yarışması"nda yenilikçi fikirler mücadele edecek

12.01.2022 10:14
"Hackathon Akıllı Şehirler Yapay Zeka Yarışması"nda yenilikçi fikirler mücadele edecek

Kocaeli'de lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla 18-19 Ocak'ta düzenlenecek "Hackathon Akıllı Şehirler Yapay Zeka Yarışması", yenilikçi fikirlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Kocaeli'de lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla 18-19 Ocak'ta düzenlenecek "Hackathon Akıllı Şehirler Yapay Zeka Yarışması", yenilikçi fikirlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi ve Teknopark Kocaeli iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Kocaeli Bilim Merkezi'nde 18 Ocak'ta başlayacak.

"KOBİS Kullanım Yoğunluğu Analizi", "Trafik Kameraları Görüntü Analizleri" ve "Su Tüketimi Veri Analizleri" olmak üzere 3 farklı başlıkta, dijital odaklı, verimlilik sağlayan, akıllı çözümleri içeren, yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlayan yarışmanın başvuru tarihi 14 Ocak'ta son bulacak.

Yarışmaya, lise ve üniversitelerde (lisans ve yüksek lisans) öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

En az 2, en fazla 4 kişilik takımlar halinde başvuru yapılabilen yarışmada, ödül için hackathon jürilerinin gözlemleri sonucu takımların puanları sıralanacak ve birinci olan takım ödül almaya hak kazanacak.

Bir takımın başarılı sayılması ve ödül alabilmesi için hackathon jürilerinin belirleyeceği minimum başarı şartını sağlaması gerekiyor.

Yarışmada üç kategori ayrı ayrı değerlendirilecek, her kategorinin birincisine para ödülü verilecek. Ödül almaya hak kazanan takımlara 10 bin lira ödül takdim edilecek.

Akıllı Şehirler Şurası ve Çalıştayı da düzenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin akıllı şehirler konusunda mevcut durumunun tespiti, yol haritasının oluşturulması ve bunun işletilmesi için Akıllı Şehirler Eylem Planı'nın hazırlanması çalışmalarına başladı.

Bu konuda Bilişim Vadisi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve bu üniversitelerin teknoparkları bünyesinde alanında uzman akademisyenler, Şura Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi ile Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politika Kurulu'nun ortak görüşleriyle çalışma yürütülecek.

Çalışmalar kapsamında 19 Ocak Çarşamba günü saat 11.00'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Akıllı Şehirler Şurası ve Çalıştayı ile söz konusu sürecin daha etkin ve verimli sürdürülebilmesi ve akıllı şehirler adına tüm paydaşlarla ortak akılda buluşularak, geçmiş deneyimler, mevcut durum, gelecek planlamalarıyla iyi uygulama örneklerinin konuşulması hedefleniyor.

Elde edilecek raporlar, hazırlanacak Kocaeli Akıllı Şehirler Eylem Planı'na katkı sunacak.

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Üniversite, Yapay Zeka, Kocaeli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: "Hackathon Akıllı Şehirler Yapay Zeka Yarışması"nda yenilikçi fikirler mücadele edecek - Son Dakika
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