Yeni bir rapora göre, 2022'nin başlarında keşfedilen bir Twitter güvenlik açığı, 5,4 milyon kullanıcının hesap ayrıntılarını çıkarmak için kullanıldı.

Dün, 'şeytan' olarak bilinen bir tehdit aktörü, çalınan verileri, ünlüler, şirketler ve rastgele kullanıcılar dahil olmak üzere çeşitli hesaplar hakkında bilgi içerdiğini söyledi.

Hacker grubu, "Merhaba, bugün size bir güvenlik açığı aracılığıyla Twitter kullanan birden fazla kullanıcı hakkında toplanan verileri sunuyorum. (Tam olarak 5485636 kullanıcı)" şeklinde bir açıklama yapıldı.

Bilgisayar korsanı, Aralık 2021'de verileri toplamak için bir güvenlik açığı kullandıkları söylendi.

Şu anda sızdırılan verileri 30.000 dolara satılığı ve birçok bilginin çoktan kötü kişilerin eline geçtiği bildirildi.

Hacker Grubu Twitter'da 5.4 Milyon Kişinin Verisini Çaldı

Ağustos 2021'de etkilenen 478 milyon T-Mobile müşterisine kıyasla 5,4 milyon kullanıcılık bir bilgi sızıntısı çok gözü batmadı.

Aynı aydan sonra etkilenen 70 milyon AT&T kullanıcısına kıyasla bile küçük kaldığı bildirildi.

Yine de Restore Privacy'ye göre, şu anda satışta olan saldırıya uğramış veriler, Ocak 2022'de bildirilen bir güvenlik açığından geliyor.

Mikroblog sitesi bunun geçerli bir güvenlik sorunu olduğunu kabul etti ve hatta hatayı bulan kişiye 5.040 dolarlık bir ödül olan "zhirinovskiy" ödedi.

Restore Privacy'ye göre, forumun sahibi sızıntının gerçekliğini doğruladı.

Mevcut verilerin bir örneği, İhlal Forumları gönderisine dahil edilmiştir. Oturum açmak için kullanılan telefon numaraları ve/veya e-posta adreslerinin yanı sıra herkese açık Twitter profil bilgilerini gösteriyor gibi görünüyor.

Bilgisayar korsanı, bir Twitter hesabıyla ilişkili olup olmadığını belirlemek ve bu hesabın kimliğini almak için e-posta adreslerini ve telefon numaralarını güvenlik açığına gönderebileceğinizi söyledi.