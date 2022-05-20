Hackerlar merkez bankasına sızdı: Cinsel fotoğraf yüklediler! - Son Dakika
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Hackerlar merkez bankasına sızdı: Cinsel fotoğraf yüklediler!

20.05.2022 08:36
Hackerlar merkez bankasına sızdı: Cinsel fotoğraf yüklediler!

Zambiya'nın merkez bankasına siber saldırı yapıldı. Bankanın ağlarını çökerten hackerlar, fidye için akla gelmeyecek şeyler yaptı.

Bilgisayar korsanlarının son hedefi Zambiya'nın merkez bankası oldu. Hive isimli hacker grubu tarafından gerçekleştirilen siber saldırılardan sonra Bank of Zambia'nın ağları erişilemez hale geldi. Hackerlar ayrıca cinsel organ fotoğrafı yükleyerek Zambiya ile dalga geçti.

Zambiya merkez bankası için 'cinsel' siber saldırı şoku

Afrika ülkesinin merkez bankası olarak görev yapan Bank of Zambia, geçtiğimiz hafta meydana gelen kesintiler hakkında detaylı rapor hazırladı. Ülkenin merkez bankası, son teknik kesintilerin bir siber saldırıdan kaynaklandığını dile getirdi.

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BleepingComputer'da yer alan habere göre Bank of Zambia, Hive grubunun hack saldırısıyla boğuşuyor. Hive fidye yazılımı operasyonun son kurbanı olan Afrikalı kurum, Ağa Bağlı Depolama (NAS) cihazının hacklenmesi sonucunda "asgari düzeyde bir saldırı" yaşadı.

Hackerlar merkez bankasına sızdı: Cinsel fotoğraf yüklediler!

Hive tarafından 9 Mayıs'ta gerçekleştirilen saldırı sonrasında Bank of Zambia'dan fidye talep edildi. Ancak hackerların fidye isteğini yerine getirmeyen merkez bankası yöneticileri, ağların 14 Mayıs'a kadar kapalı kalmasına neden oldu.

Fidyenin ödenmemesi sonrasında ise ilginç bir olay yaşandı. Fidye yazılımı operasyonuyla parayı alamayan hackerlar, web sitesine erkek cinsel organı fotoğrafı yükledi. Yine de bu skandal, yöneticilere fidye ödetmeye yetmedi.

Bank of Zambia'dan hackerlara gönderilen açıklamada, "Bu cinsel organ fotoğrafı ve fidye saldırısından para kazanacağını düşünerek banka ağlarını kilitlemeyi bırak, gerçekten para kazanmayı öğren" ifadelerine yer verildi.

Hackerlar merkez bankasına sızdı: Cinsel fotoğraf yüklediler!

Bank of Zambia Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Greg Nsofu, siber saldırıyla ilgili bazı bilgiler verdi. Gazetecilere konuşan Nsofu, "Tüm temel sistemlerimiz hala çalışır durumda. Aslında çok fazla hassas veri açığa çıkmadı. Sadece bazı test verileri sızdırılmış olabilir" dedi.

İlk olarak 2021 yılında kendini gösteren Hive grubu, "günümüz siber dünyasının en üretken ve agresif fidye yazılımlardan biri olmaya" devam ediyor. Hackerlar daha önce de ABD'deki sağlık firmalarına ve Endonezya'nın devlet destekli petrol ve gaz şirketlerine saldırmıştı.

Siz Zambiya'nın merkez bankası siber saldırı girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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