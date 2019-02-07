Hackerların Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Google'dan Gelmiş Gibi Görünen E-Postalar

Teknoloji geliştikçe, buna paralel olarak gelişen negatif durumlar da oluşuyor. Bunlardan en yaygını ise siber saldırılar. Hackerlar, kişisel verileri çalabilmek için birbirinden farklı yöntemler kullanarak, kişileri kandırmayı başarıyor. Bu konu hakkında çok fazla uyarı yapılmasına rağmen, saldırıları gerçekleştiren kişiler de sürekli olarak yöntemlerini değiştiriyorlar. Son zamanlarda sıkça rastlanan yeni bir kötü amaçlı saldırı yöntemi ise yine e-posta vasıtası ile gerçekleşiyor.Kullanıcılara resmi bir kaynaktan gelmiş gibi görünen bir e-posta, kişileri içinde bulunan linke tıklamaya yönlendiriyor. Linki açtığınızda, Google oturumunuzun farklı bir cihazda açıldığını belirten ifadeler görüyorsunuz. Hesabınızın nerede açıldığını görmek veya kullanan kişiyi hesabınızdan atıp, kontrolü ele geçirmek için belirtilen linke tıklayarak, Google hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Linke tıkladığınızda, Google Translate arayüzüne benzer bir siteye yönlendirildiğiniz ve site adresinin hala "Google" olarak gözüküyor olması nedeni ile şüphelenmemeniz çok normal. Bu aşamadan sonra ise aşina olduğunuz Google arayüzünde, hesap bilgilerinizi girerek oturum açmanız bekleniyor.Hackerların geliştirdiği bu yeni yöntem ile şimdiden birçok kişi tuzağa düşmüş durumda. Bu tarz bir kötü amaçlı saldırıdan zarar görmemek için yapılması gereken en doğru hareket, e-postanın geldiği adresi iyice incelemek. Saldırıyı düzenleyenler, kullanıcıyı şaşırtmak adına resmi kurum isimleri kullanılıyor olsa da bazen adresin uzantılarından, bazen ise direkt adresten detaylar yakalanabiliyor.Örneğin bu mailin geldiği adres "facebook_secur@hotmail.com" olarak biliniyor. Aynı zamanda linke tıklayıp, hesap bilgilerinizi girdikten sonra, sayfa sizi Facebook hesabınızın da verilerini girmeniz için yönlendiriyor. Bu da mailin, kötü amaçlı bir yazılımdan ibaret olduğunu anlamak için başka bir ipucu. Şöyle ki Facebook, çalınan Google hesabınız için neden size mail atarak, detaylı bilgilerinizi istesin öyle değil mi?Tüm bu işaretlere rağmen, bu tarz kötü amaçlı e-postalardan zarar gören kullanıcı sayısı bir hayli fazla. Bu sebeple, bizler de Webtekno ailesi olarak sizlere gelen maillerinize daha dikkatli bakmanızı, tüm detayları incelemenizi tavsiye ediyoruz.