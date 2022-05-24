Hackerların yeni oyunu ağızları açık bıraktı! Bu yazılıma dikkat - Son Dakika
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Hackerların yeni oyunu ağızları açık bıraktı! Bu yazılıma dikkat

24.05.2022 12:36
Hackerların yeni oyunu ağızları açık bıraktı! Bu yazılıma dikkat

Havale görünümlü PDF dosyası, tehlike saçmaya başladı. Hackerların e-postadan başlattığı yeni saldırılar, güvenlik uzmanlarını korkutuyor.

Bilgisayar korsanları, kullanıcı bilgilerini çalmanın yeni bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Havale görünümlü PDF dosyalarına gizlenen yeni kötü amaçlı yazılım, cihazınıza oldukça sessiz şekilde sızabilir. İşte hackerların e-posta üzerinden yaptığı sahtekarlık.

Hackerlar havale görünümlü PDF ile cihazınıza sızabilir

HP Wolf Security'de çalışan güvenlik araştırmacıları tarafından oluşturulan son rapor, Snake Keylogger'ın PDF'lere gizlendiğini ortaya çıkardı. Bilgisayar korsanlarının başlattığı yeni siber suç kampanyası, e-posta aracılığıyla havale gönderilmiş gibi gösteren bir dekonttan bulaşıyor.

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HP Wolf Security araştırmacılarına göre, bilgisayar korsanları, Word veya Excel dosyalarının artık şüpheli göründüğünün farkında. Bu yüzden saldırgan e-postalara PDF dosyası ekliyorlar. Havale gibi görünen bu dosyalar, kullanıcıların ödeme aldıklarını düşünmelerini sağlıyor ve dosyayı indirmeye teşvik ediyor.

Hackerların yeni oyunu ağızları açık bıraktı! Bu yazılıma dikkat

Hackerların oyunu burada bitmiyor. PDF dosyasının içerisinde "Doğrulandı" başlıklı bir Word belgesi bulunuyor. Kurban bu belgeye tıkladığında, ikinci dosyayı açıp açmayacağını soran bir uyarı alıyor. Mesajda "Dosya doğrulandı" bilgisini gören kullanıcı ise bu Word belgesini açarak Snake Keylogger'a kurban gidiyor.

Word belgesinin açılması, uzak bilgisayar bağlantısı kurularak RTF uzantılı bir dosyanın indirilmesine yol açıyor. Araştırmacılara göre indirilen dosya, "savunmadan kaçınma, kimlik bilgilerine erişim, veri toplama ve veri sızma" yeteneklerine sahip, oldukça modüler bir bilgi hırsızlığı başlatıyor. Bu bilgi hırsızlığını ise Snake Keylogger yazılımı gerçekleştiriyor.

Hackerların yeni oyunu ağızları açık bıraktı! Bu yazılıma dikkat

HP Wolf Security raporuna göre ilk açıklar 2017 yılında yaşandı ve o tarihten bu yana işletim sistemleri ve e-posta hizmetleri güvenlik önlemleri almaya başladı. Yine de tüm kullanıcıların işletim sistemlerini güncel tutmadığını göz ardı etmemek lazım.

Peki siz havale görünümlü PDF tehlikesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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