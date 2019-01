Netflix'in yayınlanmamış dizilerini, ABC, NBC, HBO gibi televizyon kanallarının programlarını da çaldığını söyleyen Dar Overlard isimli hacker grubu ellerinde Amerikan tarihindeki en büyük terör olayına ışık tutabilecek 10 GB'lik gizli dosyaları da bir hukuk firmasından çaldığını açıkladı. Hacker grubu çaldıkları dosyaları geri vermek için fidye istedi aksi halde gizli belgeleri halka açarak ilgili kurumları batırmakla tehdit etti.Kendilerine 'Dark Overlord' ismini veren uluslararası hacker grubu, ellerinde 9/11'de ABD 'nin dünya ticaret merkezinin ikiz kulelerinin çökertilmesine ait yayınlanmamış dosyaları ele geçirdiklerini bitcoin cinsinden fidye ödenmemesi halinde yayınlamakla tehdit etti.2017'de Netflix yayınlanmamış ' Orange is the New Black ' serisini çalan hacker grubu, ismini açıklamadıkları ABD merkezli bir hukuk firmasını hacklediğini açıkladı. Hacker grubu çalınan belgelerin içinde yüzlerce sayfalık dava dosyalarının ve 18 bin e-mail'in uzman gözetiminde alınan şahit ifadelerinin ve hükümet yetkilileri ile yapılan yazışmaların yer aldığını iddia etti.Hacklenen hukuk firmasının Dark Overlord hacker grubuna hatırı sayılır miktarda fidye ödediği belirtildi.ABD hükümeti 4 haziranda bir hacker grubunun federal hükümeti için çalışan en az 4 milyon kişinin bilgisini ele geçirdiğini söyledi.Dark Overlord'a göre çalınan veriler Londra 'nın Lloyds sigorta ve gayrimenkul piyasasındaki Silverstein Properties ile bağlantılı.Dark Overlord'ın açıklamasında dava dosyasının Amerikan Federal Ajansları FBI ve CIA, Ulaşım Güvenlik İdaresi, Federal Havacılık İdaresi ve Savunma Bakanlığı ile ilgili olduğu belirtildi.Hackerler çaldıkları verilerin bir kısmını yayınladı. Fidye miktarı açıklanmadı ancak çalınan bilgilerin teröristlerden ABD'nin diplomatik rakiplerine kadar herkesin erişimine açılabileceğini söylendi.Hackerların açıklamasında "Yakın gelecekte halka açık bir yayınlama yapılsa da çok gizli ve kıymetli belgelerin şahsi satışı için saklanacağını garanti ediyoruz" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, 9/11 soruşturmalarına dahil olan kişi ve kuruluşlara ait değerli dosyaların fidye ödenerek elde edileceği belirtildi.Son yayınlanan mesajın olaylarla doğrudan ilgisi bulunan firmalara, hava yolları ve hükümet ajanslarına, onlarca hukuk bürosuna yönelik olduğu "Fidye parasını ödeyin yoksa bu belgelerler sizi gömeriz" ifadesi yer aldı. Mesajda, "Eğer bizi yanıltmaya devam ederseniz her seferinde bir üst seviyedeki belgeleri açıklamaya devam edeceğiz" denildi. - WASHINGTON