Hackerler dünya genelinde 20 üst düzey asker ve siyasinin cep telefonuna sızdı

İsrail ve ABD merkezli siber güvenlik ve gizliliği şirketi Cybereason'a göre devlet destekli bir hacker grubu, 2017'den bu yana dünya genelinde cep telefonu kullanıcılarının verilerin depolandığı en az 10 data ağına sızmayı başardı. Söz konusu saldırıların arkasında Çin merkezli APT10 adlı hacker grubunun olabileceği iddia ediliyor.Cybereason'un Genel Müdürü Lior Div dünya genelinde yaklaşık 20 askeri ve siyasi üst düzey kişinin cep telefonlarının takip edildiğini belirtiyor.