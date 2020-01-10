Hackerlerin yeni hedefi yürüyen bilgisayarlara dönüşen otomobiller - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hackerlerin yeni hedefi yürüyen bilgisayarlara dönüşen otomobiller - Son Dakika Dünya

Hackerlerin yeni hedefi yürüyen bilgisayarlara dönüşen otomobiller

12 dakika önce

Otomobil sektöründe artan teknojiyle birlikle bilgisayar haline gelen araçlar da artık siber korsanların hedefi haline geldi. Kendi kendine gitme özelliğini barından ve internet bağlatılı araçların uzaktan korsanlar tarafından kontrol edilmesi riski siber güvenlikçiler için yeni bir pazar oluşturdu

Hackerlerin yeni hedefi yürüyen bilgisayarlara dönüşen otomobiller, System.String[]

Otomobil sektöründe artan teknolojiyle birlikle yürüyen bilgisayarlara dönüşen araçlar da artık siber korsanların hedefi haline geldi.


Özellikle kendi kendine gitme özelliğini barından ve internet bağlatılı araçların korsanlar tarafından uzaktan kontrol edilmesi riskine karşı siber güvenlik şirketleri yeni hizmetler sunmaya hazırlanıyor.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:06 
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