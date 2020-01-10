Hackerlerin yeni hedefi yürüyen bilgisayarlara dönüşen otomobiller

Otomobil sektöründe artan teknolojiyle birlikle yürüyen bilgisayarlara dönüşen araçlar da artık siber korsanların hedefi haline geldi.



Özellikle kendi kendine gitme özelliğini barından ve internet bağlatılı araçların korsanlar tarafından uzaktan kontrol edilmesi riskine karşı siber güvenlik şirketleri yeni hizmetler sunmaya hazırlanıyor.