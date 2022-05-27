Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı'22 BTK'nın ev sahipliğinde başladı - Son Dakika
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Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı'22 BTK'nın ev sahipliğinde başladı

27.05.2022 14:11

Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı'22 BTK'nın ev sahipliğinde başladı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ev sahipliğini üstlendiği ve üç gün sürecek olan Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı'22 başladı.

Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı'22 BTK'nın ev sahipliğinde başladı

ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ev sahipliğini üstlendiği ve üç gün sürecek olan Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı'22 başladı.

BTK, BTK Akademi, USOM, Prisma CSI, Blackbox ve Siber Kulüpler Birliği iş birliğinde gerçekleştirilecek olan ve 27-29 Mayıs tarihleri arasında üç gün sürecek olan Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı BTK'nın ev sahipliğinde başladı. Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı'22 çerçevesinde, Türkiye'de siber güvenlik alanında aktif faaliyet gösteren uzmanlar bir araya geliyor, önemli isimlerle ve şirketlerle buluşma fırsatı sunuyor.

Açılış konuşmalarında kamu ve özel sektörün önemli isimlerin yer aldığı konferansta organizasyona destek veren siber güvenlik uzmanları Kürşat Oğuzhan Akıncı ve Caner Köroğlu katılımcılarla bir araya gelecek. Etkinlik, sektörde önemli çalışmalar yapmış ve alanında öncü isimlerin son araştırmaları ile ekosistemi bir araya getirmeyi planlıyor.

"Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı" 2022 yılı programında blok zincir, bulut güvenliği, sızma testi ve endüstriyel kontrol sistemleri güvenliği gibi kritik konularda yapılan son araştırmalar sergilenecek ve 2 gün sürecek eğitimler verilecek.

Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı geçmişte Octosec ekibi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, 2 günün eğitime 1 günün konferansa ayrıldığı bir siber güvenlik etkinliği olarak gerçekleştiriliyordu. Kamu, özel sektör ve akademik camiayı siber güvenlik çatısı altında toplamayı hedefleyen etkinlik, bu yıldan itibaren Blackbox Security ekibi ile Prisma CSI tarafından BTK ve BTK Akademi ev sahipliğinde düzenlenecek. Bu sene BTK'nın ev sahipliğinde düzenlenen konferansın kapanış konuşmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan gerçekleştirecek.

"Eğitim portalımızın bugün itibari ile kayıtlı 900 bin kullanıcısı bulunmaktadır"

"Bilginin Adresi" sloganıyla çıktıkları yolda, çevrim içi eğitimlerin yanı sıra, sınıf içi eğitimlerle de bilgi teknolojileri sektörüne yönelik konularda eğitim almak isteyen her kesimin mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalıştıklarını söyleyen BTK insan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mustafa Ermiş, "Eğitim portalımızın bugün itibari ile kayıtlı 900 bin kullanıcısı bulunmaktadır, haftalık görüntülenme sayımız 500 ila 600bin aralığında değişmekte ve her hafta yaklaşık 5bin yeni kullanıcı BTK Akademi'ye dahil olmaktadır. BTK Akademide Yazılım, K12, Sistem, İşletme, Kişisel Gelişim, Tasarım, Güvenli İnternet ve Regülasyon olmak üzere 8 ana kategoride, 194 konu başlığında, toplam 100 bin dakikanın üzerinde çevrimiçi eğitim sizlere sunulmaktadır" diye konuştu.

"Siber güvenlik günümüzde popüler gelecekte daha popüler olacak"

Siber güvenliğin her geçen gün daha da önemli bir hale geldiğini söyleyen BTK Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Küçükali, "Siber güvenlik günümüzde popüler gelecekte daha popüler olacak. Eskiden bir yazılım bir de yazılımcı var derdik. Şimdi bu evrildi. Yazılımcıların da çeşitleri oldu. Tasarımcısı çıktı, bir sürü yazılım dili ortaya çıktı. Siber güvenlikte böyle. Teknoloji geliştiği sürece alt birimlere ayrılacak bir meslek grubu. Şuanda neresindeyiz? Son 10 yılda belli bir noktaya geldi ama daha da alt kırılımlara evrilecek" diye konuştu.

BTK'nın da siber güvenlik alanında çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Mustafa Küçükali, 2013 yılında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi kurulduğunu ve USOM bünyesinde; siber kapasite inşası, teknolojik tedbirler, tehdit istihbaratı, zararlı yazılım analizi, dijital kayıt inceleme, servis izleme, zararlı bağlantı tespiti, sızma Testleri, alarm üretme, uyarı ve duyuru yayınlama faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi. Bunlara ek olarak kurumsal iç kaynaklarla AVCI, AZAD, KASIRGA ve ATMACA projeleri ulusal siber güvenliğinin geliştirildiğini belirtti.

"Geldiğimiz noktada, siber güvenliğin sonra beşinci operasyonel ortam olarak değerlendirildiğini görüyoruz"

Verinin her geçen gün daha da kıymetli hale geldiğinin altını çizen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gokhan Evren, "2025 yılı itibari ile IoT cihaz sayısının 27 milyarı aşacağı, dünya çapında işlenen verinin 2024 yılında 149 zettabyte büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Bu gelişmelerin getirdiği fırsatlardan olabildiğince fayda sağlamak ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleyebilmek için 'Siber Güvenlik' en temel ihtiyaçlarımızdan biri olarak ortaya çıkmakta. Bugün kritik altyapılarımızı korumak, hizmetleri etkin ve verimli olarak sunabilmek, hizmet sürekliliğini sağlamak, bireylerin sosyal ve ekonomik yaşamlarını güvenli bir şekilde sürdürebilmesi için bilişim altyapılarında gereken önlemleri almak her zamankinden çok daha önemli hale gelmiş durumda. Geldiğimiz noktada, siber güvenliğin sadece teknik bir konu olmaktan öte, ulusal ve uluslararası güvenlik stratejilerinde yerini aldığını, kara, hava, deniz ve uzaydan sonra beşinci operasyonel ortam olarak değerlendirildiğini görüyoruz" dedi.

Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı'22 BTK'nın ev sahipliğinde başladı
Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı'22 BTK'nın ev sahipliğinde başladı
Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı'22 BTK'nın ev sahipliğinde başladı
Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı'22 BTK'nın ev sahipliğinde başladı

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Kaynak: İHA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye, Mayıs, Kamu, Güncel, Son Dakika

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