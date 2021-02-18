Hacze gelen icra memuru ve avukata saldıran 6 sanığa ceza - Son Dakika

Hacze gelen icra memuru ve avukata saldıran 6 sanığa ceza

18.02.2021 14:31
Hacze gelen icra memuru ve avukata saldıran 6 sanığa ceza, System.String[]

Sultanbeyli'de bir fabrikaya haciz işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla gelen avukat ve icra memuruna saldırdıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanığa, 2 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Sultanbeyli'de bir fabrikaya haciz işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla gelen avukat ve icra memuruna saldırdıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanığa, 2 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar katılmazken, müştekiler avukat Yunus Eryılmaz, icra memuru F.U. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müştekiler avukatı İbrahim Burak Eskici, sanıklar hakkında indirim maddesinin uygulanmamasını ve alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini talep etti.

Sanıklar avukatı da müvekkillerinin beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Muzaffer Selçuklar'ı "mala zarar verme", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hakaret" suçlarından toplam 12 yıl hapse çarptırdı.

Mahkeme "mala zarar verme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından sanık Cafer Selçuklar'ı 11 yıl, sanık İlker Köse'yi de 8 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanık Murat Şimşek'in "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edilmesine hükmeden mahkeme, aynı suçtan yargılanan sanıklar Uğur Gedik ve Fırat Çiftçi'nin de 2 yıl altışar ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Anadolu İcra Müdürlüğü'nde icra katibi olarak görev yapan müşteki F.U'nun, 25 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul 14. İcra Müdürlüğünden ihtiyati haciz uygulanması için gelen talimat yazısı gereği görevlendirildiği belirtilmişti.

Talimatta yazan alacaklı avukatının da Yunus Eryılmaz olduğu kaydedilen iddianamede, ihtiyati haciz uygulanması istenen şirketinin yetkilisinin sanık Muzaffer Selçuklar olduğu, sanıklar Cafer Selçuklar ile İlker Köse'nin akrabaları, diğer sanıklar Murat Şimşek, Fırat Çiftçi ve Uğur Gedik'in bu şirketin çalışanları olduğu aktarılmıştı.

İddianamede, müştekiler F.U. ile alacaklı avukatı Yunus Eryılmaz'ın suç tarihinde haciz işleminin yapılacağı Sultanbeyli'deki şirkete gittikleri, şirket yetkilisi Muzaffer Selçuklar'ın ise hakaret ve tehdit içeren söylemlerde bulunduğu anlatılmıştı.

Daha sonra şirket yetkilisi Muzaffer Selçuklar'ın çalışanlarına "mazot getirin burayı içindekiler ile birlikte yakacağım" dediği aktarılan iddianamede, sanıkların bidon ile getirdikleri yanıcı maddeleri ofisin içine ve merdivenlere döktükleri, müştekilerin üzerlerine fırlatarak yüzlerine dökmeye çalıştıkları kaydedilmişti.

İddianamede, sanıkların daha sonra müştekilerin üzerine yürüyerek kürek ve demir çubuk ile vurdukları, iş yerinin dışında darbetmek için kovaladıkları, 4-5 saatlik süren olay neticesinde haciz edilen malların muhafaza işleminin yapılabildiği belirtilmişti.

Sanık şirket yetkilisi Muzaffer Selçuklar'ın azmettirmesi ile diğer sanıkların birlikte hareket ederek müştekilere haciz yaptırmamak için direndikleri aktarılan iddianamede, sanıkların ayrıca mala zarar verme ve hakaret suçlarını da işledikleri savunulmuştu.

İddianamede, sanıkların bu kapsamda "görevi yaptırmamak için direnme", "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından 5 yıldan, 18 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Hakaret, Fırat, Gedik, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hacze gelen icra memuru ve avukata saldıran 6 sanığa ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Görüntüler korkunç! Patlama nedeniyle bir kısmı göçen evin altından yaşlı kadının cansız bedeni çıkarıldı Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı 5 sene önce Çaykur Rizespor'la FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Porto formasıyla Juventus'u yıktı Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Son Dakika! Cumhurbaşkanı, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı         
15:06
Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi         
14:46
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu         
13:58
4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı 4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı         
13:34
Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım         
13:11
Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar         
12:37
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek         
11:09
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor         
11:01
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 15:27:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hacze gelen icra memuru ve avukata saldıran 6 sanığa ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei