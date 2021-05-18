Hacze gittiği evde saldırıya uğrayan avukat isyan etti: Cezaları yeterli bulmuyoruz - Son Dakika

Hacze gittiği evde saldırıya uğrayan avukat isyan etti: Cezaları yeterli bulmuyoruz

18.05.2021 17:34

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Avukat Cüneyt Bülent Şeker haciz işlemi için gittiği bir evde beklemediği bir durumla karşılaştı. Avukat Şeker, haciz işlemi yaptığı esnada ev sahiplerinin saldırısına uğradı ve yanağından ısırılarak yaralandı. Bunun üzerine Avukat Cüneyt Bülent Şeker, saldırgan şahsa verilen cezanın az olduğunu söyleyerek karara isyan etti.

Bursa'ya bağlı Orhaneli ilçesinde 2018 yılında meydana gelen olayda, Av. Cüneyt Bülent Şeker ve beraberindeki icra memuru Mustafa Sekmen, Konuk ailesinin evine haciz işlemi uygulamaya gitti.

Ancak heyet, evde hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Evlerini haciz ettirmeyen Ömer Konuk ve Sevim Konuk, Avukat Şeker ve yanındaki İcra Memuru Sekmen'e bağırmaya başladı.

Hacze gittiği evde yanağından ısırılan avukat, verilen cezaya isyan etti

AVUKATI YANAĞINDAN ISIRDI

Daha sonra olayın fiziki müdahaleye dönmesinin ardından Avukat Bülent Şeker'e saldırdığı belirtilen Ömer Konuk, avukatın yanağını ısırdı.

Hacze gittiği evde yanağından ısırılan avukat, verilen cezaya isyan etti

Mustafa Sekmen'e de hakaret ettiği belirtilen sanık Ömer Konuk, Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2 yıl 6 ay, haciz işlemine elinde bıçakla direnen Sevim Konuk ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Cüneyt Bülent Şeker, kendisine saldırıp yanağından parça koparan şahsın aldığı ceza sonra tepki gösterip adliye önünde basın açıklaması yaptı.

"AVUKATA DEĞİL, HUKUK DÜZENİNE SALDIRIYOR"

Davanın çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Avukat Cüneyt Bülent Şeker, saldırının kendisine değil, hukuk düzenine olduğunu belirterek, "Bu kişi aslında avukata saldırmıyor hukuk düzenine saldırıyor. Biz mahkeme kararını uyguladık. Bize bir saldırı yapıldığı zaman yeterince ceza alınmadığını düşünüyoruz. Ben eski hakim eşiyim, benim hakim hanımın görev yaptığı yerde bana bir saldırı olmuş olsaydı. Saldıran insanlar tutuklanırdı. Ama maalesef bu olayda tutuklanmadı. Hakim ve savcı meslektaşlarımız kendi çocukları ve eşlerine bir saldırı olduğu zaman nasıl bir ceza vereceklerse aynı şekilde ceza versinler. Biz bu eksik cezaları yeterli bulmuyoruz" diye konuştu.

Hacze gittiği evde saldırıya uğrayan avukat isyan etti: Cezaları yeterli bulmuyoruz
Hacze gittiği evde saldırıya uğrayan avukat isyan etti: Cezaları yeterli bulmuyoruz

İcra Memuru, Orhaneli, Saldırı, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hacze gittiği evde saldırıya uğrayan avukat isyan etti: Cezaları yeterli bulmuyoruz - Son Dakika


YORUMLAR (7)
  • Çuvaldız: Bizde yetersiz buluyoruz hatta suç işleuip salıverilenleri gördükçe kim neden nasıl salıveriyor bunları diye hayret ediyoruz. Suçluyu suçsuz diye savunanları gördükçe dahada şaşırıyoruz. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Aç millet : Aç olmak başkasının hakkını gasp etmeye bahanemi. Beni dolandır haksız yere malımı paramı al ödeme sonra niye haciz geldi biz açız. Banamı açsın benim hakkım emeğim. AHLAK BİTMİŞ BAHANESİ ÇOK Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
  • Olur böyle şeyler: Avukat olabilirsiniz diliniz güzel kendinizi her türlü ifade ediyorsunuz gariban kendini ifade edemiyor ne yapsın zor durumda bırakmayın bu insanları sizde Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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