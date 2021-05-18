Hacze gittiği evde saldırıya uğrayan avukat isyan etti: Cezaları yeterli bulmuyoruz - Son Dakika

Bursa'ya bağlı Orhaneli ilçesinde 2018 yılında meydana gelen olayda, Av. Cüneyt Bülent Şeker ve beraberindeki icra memuru Mustafa Sekmen, Konuk ailesinin evine haciz işlemi uygulamaya gitti.

Ancak heyet, evde hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Evlerini haciz ettirmeyen Ömer Konuk ve Sevim Konuk, Avukat Şeker ve yanındaki İcra Memuru Sekmen'e bağırmaya başladı.

AVUKATI YANAĞINDAN ISIRDI

Daha sonra olayın fiziki müdahaleye dönmesinin ardından Avukat Bülent Şeker'e saldırdığı belirtilen Ömer Konuk, avukatın yanağını ısırdı.

Mustafa Sekmen'e de hakaret ettiği belirtilen sanık Ömer Konuk, Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2 yıl 6 ay, haciz işlemine elinde bıçakla direnen Sevim Konuk ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Cüneyt Bülent Şeker, kendisine saldırıp yanağından parça koparan şahsın aldığı ceza sonra tepki gösterip adliye önünde basın açıklaması yaptı.

"AVUKATA DEĞİL, HUKUK DÜZENİNE SALDIRIYOR"

Davanın çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Avukat Cüneyt Bülent Şeker, saldırının kendisine değil, hukuk düzenine olduğunu belirterek, "Bu kişi aslında avukata saldırmıyor hukuk düzenine saldırıyor. Biz mahkeme kararını uyguladık. Bize bir saldırı yapıldığı zaman yeterince ceza alınmadığını düşünüyoruz. Ben eski hakim eşiyim, benim hakim hanımın görev yaptığı yerde bana bir saldırı olmuş olsaydı. Saldıran insanlar tutuklanırdı. Ama maalesef bu olayda tutuklanmadı. Hakim ve savcı meslektaşlarımız kendi çocukları ve eşlerine bir saldırı olduğu zaman nasıl bir ceza vereceklerse aynı şekilde ceza versinler. Biz bu eksik cezaları yeterli bulmuyoruz" diye konuştu.