Hacze kızıp aracını 25 metrelik uçurumdan attı, o anları sosyal medya yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hacze kızıp aracını 25 metrelik uçurumdan attı, o anları sosyal medya yayınladı

25.06.2022 11:33
Hacze kızıp aracını 25 metrelik uçurumdan attı, o anları sosyal medya yayınladı

Beylikdüzü'nde bir adam haciz geldiği gerekçesiyle sinirlenerek aracını 25 metrelik uçurumdan denize attı.

Beylikdüzü'nde bir adam haciz geldiği gerekçesiyle sinirlenerek aracını 25 metrelik uçurumdan denize attı. Şahıs, aracını uçurumdan atarken o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sahil Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Muhammet Nuri Özkurt isimli şahsın 34 BZS 117 plakalı aracına haciz geldi. Olaya sinirlenen Özkurt, Sahil Mahallesi'nde bulunan 25 metrelik uçurumun kenarından aracını deniz attı. Özkurt, yaşanan anları da cep telefonu kamerası ile kaydedip sosyal medyadan yayınladı. Olay yerine itfaiye çağırılırken, uçuruma ulaşmak mümkün olmadığından araç deniz kenarında kaldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmeni Fitzmorris, Kılıçdaroğlu'na 'Kurtarın Bizi Lütfen' Dedi Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmeni Fitzmorris, Kılıçdaroğlu'na 'Kurtarın Bizi Lütfen' Dedi Beylikdüzü'nde uyuşturucu baskını; evinin terasını seraya çevirmiş Beylikdüzü'nde uyuşturucu baskını; evinin terasını seraya çevirmiş
Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hacze kızıp aracını 25 metrelik uçurumdan attı, o anları sosyal medya yayınladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 11:38:19. #1.13#
SON DAKİKA: Hacze kızıp aracını 25 metrelik uçurumdan attı, o anları sosyal medya yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement