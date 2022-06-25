Olay, dün akşam saatlerinde Sahil Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Muhammet Nuri Özkurt isimli şahsın 34 BZS 117 plakalı aracına haciz geldi. Olaya sinirlenen Özkurt, Sahil Mahallesi'nde bulunan 25 metrelik uçurumun kenarından aracını deniz attı. Özkurt, yaşanan anları da cep telefonu kamerası ile kaydedip sosyal medyadan yayınladı. Olay yerine itfaiye çağırılırken, uçuruma ulaşmak mümkün olmadığından araç deniz kenarında kaldı.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hacze kızıp aracını 25 metrelik uçurumdan attı, o anları sosyal medya yayınladı - Son Dakika

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