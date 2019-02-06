Haczedilen Angus Gemisi Personeli Mağdur Oldu

HATAY'ın İskenderun Körfezi açıklarında haciz nedeniyle 45 gündür bekletilen canlı hayvan gemisi Zad Elkhir'de kalan 21 personelin zor günler geçirdiği belirtildi.

HATAY'ın İskenderun Körfezi açıklarında haciz nedeniyle 45 gündür bekletilen canlı hayvan gemisi Zad Elkhir'de kalan 21 personelin zor günler geçirdiği belirtildi.



Geçen aralık ayında Al Ryan Shipping işletmesine ait canlı hayvan gemisi Zad Elkhir, 4 bin 100 'angus' cinsi sığırı İskenderun Limanı'na indirdikten sonra armatörün alacaklıları nedeniyle haczedildi. Gemide çalışan 31 personelinin 6 aydır maaşlarını alamadığı, durumlarının iyi olmadığı bir kısmının ise gemiyi terk ettiği öğrenildi. İskenderun Körfezi'nde açıkta 45 gündür bekleyen canlı hayvan gemisi Zad Elkhir'de kalan 21 personelin zor günler geçirdiği belirtildi.



- Hatay

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