Haczedilen Angus Gemisi Personeli Mağdur Oldu
1 saat önce
HATAY'ın İskenderun Körfezi açıklarında haciz nedeniyle 45 gündür bekletilen canlı hayvan gemisi Zad Elkhir'de kalan 21 personelin zor günler geçirdiği belirtildi.
HATAY'ın İskenderun Körfezi açıklarında haciz nedeniyle 45 gündür bekletilen canlı hayvan gemisi Zad Elkhir'de kalan 21 personelin zor günler geçirdiği belirtildi.
Geçen aralık ayında Al Ryan Shipping işletmesine ait canlı hayvan gemisi Zad Elkhir, 4 bin 100 'angus' cinsi sığırı İskenderun Limanı'na indirdikten sonra armatörün alacaklıları nedeniyle haczedildi. Gemide çalışan 31 personelinin 6 aydır maaşlarını alamadığı, durumlarının iyi olmadığı bir kısmının ise gemiyi terk ettiği öğrenildi. İskenderun Körfezi'nde açıkta 45 gündür bekleyen canlı hayvan gemisi Zad Elkhir'de kalan 21 personelin zor günler geçirdiği belirtildi.
- Hatay
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:42 Kaynak: DHA
Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor
Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama
Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı
Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi